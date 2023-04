Domani inizia il Salone del Mobile di Milano: 330mila visitatori attesi e alberghi sold out

Ultimi frenetici preparativi, in Fiera a Rho e anche in città, per il Salone del Mobile di Milano, la manifestazione internazionale di design più importante al mondo. Da domani sino al 23 aprile si alzerà il sipario sulla 61esima edizione (fino al 23 aprile) e stasera si svolge l’evento che anticipa l’inaugurazione della kermesse con la serata alla Scala, riservata a mille persone, e uno spettacolo di balletto con Nicoletta Manni e coreografie di Andrea Crescenzi presentate in prima assoluta per la serata.

Prevista la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa mentre domani toccherà alla premier Giorgia Meloni, alle 11,30 tagliare il nastro di questa attesa edizione. La politica ha sempre fatto sentire la propria vicinanza (l’anno scorso con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella) ed anche la stessa premier aveva visitato gli stand della kermesse, nel 2022 e nel 2021 con il Supersalone.

In settimana, il pienone di presenze è previsto venerdì quando sono attesi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e quello delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso. Lo stesso giorno visiteranno la manifestazione anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, i due sottosegretari all’Economia e Finanza, Sandra Savino e Federico Freni.

Comunque tante le novità, con il nuovo format per gli allestimenti dei padiglioni e per Euroluce, in pratica "un nuovo design dell’evento fieristico". La "potente" macchina del Salone del Mobile non è nuova alle sfide, come ha dimostrato nel 2021 inventando Supersalone, primo evento globale dopo i mesi durissimi della pandemia. E ora che si volta pagina e si torna alla consueta finestra di aprile, "non potevamo farlo come se nulla fosse cambiato", racconta Maria Porro, presidente del Salone del Mobile Milano. "Abbiamo dato forma alle visioni emerse in questi anni a partire da una domanda fondamentale: quale ruolo per un evento come il Salone?".

I risultati saranno, da domani, sotto gli occhi di tutti e intanto è bene ricordare i numeri: quasi duemila espositori, un 34 per cento di aziende estere, e 550 giovani creativi al SaloneSatellite. Sabato e domenica il Salone del Mobile aprirà le porte anche al pubblico mentre per gli studenti la manifestazione è aperta da venerdì.

Intanto gli alberghi fanno registrare il "tutto esaurito". Secondo le previsioni della Confcommercio è previsto un indotto di 223,2 milioni per Milano, con incremento del 37% rispetto al 2022, e una crescita dei visitatori, con oltre 327mila presenze previste (262mila lo scorso anno).

Più di 800 gli eventi nei giorni del Fuorisalone. Senza considerare la "componente culturale" del Salone: nei padiglioni di Rho Fiera fra le diverse mostre (a cura di Beppe Finessi) anche quella di Maurizio Nannucci, installazione site specific con una lunga scritta luminosa al neon, un invito ad immaginare il "contrario".