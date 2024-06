Sagra del latte a Bellinzago Lombardo: ecco la festa della ripartenza dopo l’alluvione

Due giorni di festa dopo la paura e la fatica, a Bellinzago Lombardo, il comune del Milanese 'epicentro' dell'alluvione del 15 maggio scorso, torna la tradizionale Sagra del Latte di primavera.

L'alluvione che ha colpito Bellinzago Lombardo e la Martesana due settimane fa

Doveva tenersi la settimana passata, ma era stato rinvio. Troppo fango ancora da rimuovere, troppa la fatica dei giorni precedenti, ancora cittadini senza tetto. Ma le maniche si sono rimboccate, "e ce l'abbiamo fatta": un sabato sera e domenica tutti insieme, e un appuntamento che sa di ripartenza, "un grazie ai volontari che l'hanno reso possibile". Organizza la Pro Loco, con patrocinio del Comune: per tutta la giornata di domenica, fra l'asse di via Della Croce e il parco Belgioioso, vi saranno bancarelle enogastronomiche, l'amato mercato agricolo dei produttori locali, la biciclettata "Pedalatte", gonfiabili e giochi per i bambini, auto d'epoca e attrezzi della tradizione contadina, aree food con salamelle, porchetta, birra e spritz. Una festa della comunità, e un momento per dire "grazie": "A tutti coloro - così il sindaco Michele Avola - che si sono spesi senza risparmio in quelle ora e in quei giorni terribili, agli stuoli di volontari, ai cittadini, alle aziende e ai negozi che hanno dato una mano, alle forze dell'ordine. Non è finita, naturalmente. Ma adesso, e per questo fine settimana, festeggiamo". Solo l'altra mattina, in Regione, si è tenuto un vertice tecnico sulla prevenzione degli alluvioni nell'est milanese, e sulla 'regimazione' del sistema Trobbie-Molgora-Martesana. E si attendono notizie su risarcimenti e stato di calamità, richiesto nelle ore immediatamente successive all'inondazione.