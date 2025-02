Sabato 8 e domenica 9 febbraio, in Cascina Cuccagna a Milano: spettacoli, giochi e appuntamenti per tutti

Milano, 7 febbraio 2025 – Torna, come ogni secondo week end del mese, sabato 8 e domenica 9 febbraio in Cascina Cucagna a Milano la "domenica bestiale", con l'edizione del sabato. Due giorni di spettacoli, laboratori e giochi in giardino, iniziative culturali, sostenibilità e l'avvio della Lotteria di Cascina Cuccagna 2025 il cui ricavato contribuirà a finanziare il nuovo progetto "Donne, Api, Libertà!" che promuove percorsi di autonomia femminile attraverso l’apicoltura in Cascina Cuccagna. Le attività sono adatte a tutte le età, aperte a tutti e l'ingresso è gratuito.

Il palinsesto delle attività

Sabato 8 febbraio è una giornata da non perdere tra gioco, creatività e cultura, al primo piano di Cascina Cuccagna. Primo appuntamento dalle 14.30 alle 18.30 con il torneo di scacchi, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici degli Scacchi. aperto ai principianti e ai giocatori più esperti, a partire dai 6 anni. Un’occasione per sfidarsi sulle scacchiere e condividere la passione per un gioco intramontabile. Dalle 15 alle 17, per i bambini dai 6 agli 11 anni ci sarà un divertente laboratorio creativo per realizzare un gioco dell’oca fotografico, esplorando la Cascina attraverso le immagini, con la guida di Isabella Musacchia e Magalì Blanc (a cura di Tokaté). In serata, dalle 21 alle 23, va in scena lo spettacolo teatrale "Lo straniero", organizzato dall’Associazione Cooperativa Cuccagna. La rappresentazione racconta una vicenda partigiana accaduta tra il marzo e il giugno del 1944. Domenica 9 febbraio tante iniziative per chi ama la natura, l’arte e il teatro e la convivialità. La mattina inizia alle 10.30 con "I fili d’erba fanno ancora rumore”, uno spettacolo che accompagna bambini e ragazzi in un viaggio nel Sottobosco, alla scoperta delliimportanza della natura nella nostra vita quotidiana. Un racconto a cura dell’Associazione Teatrale Terabithia, presso il Nuovo Vicolo Cuccagna. Per gli appassionati del lavoro a maglia, dalle 10.30 alle 12.30 l’incontro "Fare la maglia in compagnia", per imparare nuove tecniche e partecipare a progetti solidali per bambini e persone bisognose. L’appuntamento è in cortile, con il gruppo Magliando. Alle 11, presso la Casa di Meneghino, grandi e piccoli possono divertirsi con lo spettacolo di burattini "Meneghino nel Regno dei Sempreallegri", una fiaba tra intrighi e avventure. A partire dalle 12 "Laboratorio nutrizionale sul riso!", per bambini e ragazzi, a cura di Luigia Atorino, presso Officina 5 in Corte Nord; mentre, al primo piano, si parla di un evento naturale straordinario con "Aurora Boreale: come, dove, quando", una presentazione interattiva con proiezioni e racconti di viaggio organizzata da Vagabondo Viaggi. Il pomeriggio continua con il seminario "Niente sesso, siam Radici" (ore 15), dedicato alla funzione dell’apparato radicale delle piante, con gli esperti Giovanna Marziani e Claudio Longo. E dalle 15:30 alle 18, spazio alla disconnessione con The Offline Club Milano, per rriscoprire il piacere di momenti senza tecnologia, tra lettura, scrittura e nuove conoscenze. Per i più piccoli, alle 15.30 è in programma il "Laboratorio di acquerello" e alle 16.30 l’attività di giardinaggio per famiglie "Bombe di semi!" Dalle 17 per gli adulti laboratorio di "Illustrazione Botanica", mentre la serata si conclude con la presentazione del libro "Stra’Milano - Lo stradario cantato della città", un viaggio musicale tra le strade di Milano, con Alessio Lega e Giangilberto Monti e come da tradizione alle 19.30 la cena conviviale "La Tavolata Bestiale".

La Lotteria di Cascina Cuccagna 2025 per il progetto "Donne, api, libertà!"

La lotteria annuale di Cascina Cuccagna, alla sua terza edizione, ha un forte valore sociale perché sostiene l’Associazione: i premi sono donati con generosità dai partner e sostenitori. La Lotteria di Cascina Cuccagna 2025 per il progetto “Donne, Api, Libertà!" apre domenica 9 febbraio con in palio quaranta premi: il primo premio è un viaggio per vedere l’Aurora Boreale alle Isole Lofoten in Norvegia. Partecipare alla lotteria non significa solo tentare la fortuna ma anche sostenere un’iniziativa che promuove percorsi di autonomia femminile attraverso l’apicoltura in Cascina Cuccagna. Questo progetto di inclusione e sostenibilità ambientale nasce dalla collaborazione di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna con l’Associazione Comunità Il Gabbiano e l’Associazione di Promozione Sociale Cambalache, e con il contributo dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. La formazione tecnica è curata da I biglietti della lotteria, al prezzo di euro 2,50, sono in vendita dal 9 febbraio al 9 maggio presso l’infopoint in Cascina Cuccagna durante gli eventi. L’estrazione si terrà domenica 11 maggio 2025 durante i festeggiamenti per il compleanno di Cascina Cuccagna.