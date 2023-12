Al Civico di Rho arriva lo spettacolo “Fantozzi. Una tragedia”

RHO - Due anteprime nazionali il 21 e 22 dicembre al teatro civico Roberto de Silva di Rho per "Fantozzi. Una tragedia". La compagnia del Teatro Nazionale di Genova diretta dal Maestro Davide Livermore, ha scelto il teatro rhodense per le prove della nuova produzione e per le anteprime. Ad interpretare il ragioniere più amato d'Italia, Fantozzi, è l'attore Gianni Fantoni.

Sinossi: Paolo Villaggio è stato testimone unico del nostro tempo e ha raccontato come pochi altri decenni di storia e vita italiana. Nella visione registica di Livermore, le vicende del Ragioniere richiamano l’eco di tragedie classiche, di destini segnati e ineluttabili, di peripezie che portano all’unica soluzione possibile: la disfatta.

In scena l’attore Gianni Fantoni, che è stato a lungo a fianco di Paolo Villaggio e ne ha ereditato la maschera scenica, darà voce e gesti a un possibile Fantozzi di oggi. Sempre di nuovo pronto a dar battaglia. Lo spettacolo dopo le anteprime al de Silva, sarà presentato in prima nazionale al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 30 gennaio 2024. Entrambi gli spettacoli saranno alle ore 21. I biglietti si possono acquistare su vivaticket.