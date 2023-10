Remira Market, appuntamento nella nuova location di via Morosini

Torna e lancia una nuova location a Milano, Remira Market, il mercatino vintage ed eco-friendly. L'appuntamento è domenica 22 ottobre, dalle 10.20 alle 22 al Giardino delle Culture, in via Morosini 8 a Milano, un’area di 1.250 metri quadrati che dopo anni di abbandono e degrado, è tornata ad essere uno spazio pubblico destinato ad attività culturali, ludiche e ricreative davvero speciali. Impreziosito da ampi murales del writer Millo, aree di gioco e di relax.

Questa volta il Remira Market non sarà da solo, condividerà gli spazi con Rehub la boutique multimarca di prodotti luxury vintage e second hand. In occasione di questo evento Rehub, avrà un suo stand con le tutte le sue ultime collezioni luxury vintage e second hand, oltre alla boutique aperta per tutto il giorno in Via Bezzecca 3, proprio dietro il Giardino delle Culture. Due diverse realtà che abbracciano i concetti della creatività, sostenibilità e inclusione e che si sono uniti per sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile. Domenica per tutta la gionata ci saranno di saranno tanti espositori vintage e seconda mano, dj set fino a sera, track food, workshop, divertimento e socialità. Inoltre sarà presente il banchetto di raccolta fondi della Worldrise Onlus, associazione no profit che si occupa di conservazione e valorizzazione dell'ambiente marino.