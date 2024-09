Qauttrozampeinfiera torna a Milano: sport, competizioni e passerelle ‘pet friendly’

Milano, 23 settembre 04 – Sport, competizioni, passerelle e tanto divertimento nella “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia: il 5 e 6 ottobre, al Parco Esposizioni di Novegro, va in scena Quattrozampeinfiera. Ecco tutte le informazioni.

Quattrozampeinfiera promette di rendere il weekend un'occasione straordinaria per celebrare il legame speciale tra esseri umani e i loro amici a quattro zampe, offrendo momenti di divertimento, informazione e tante attività dedicate agli animali e ai loro proprietari. L’evento occuperà quattro padiglioni e oltre 10 ettari di parco, creando un’ambientazione ideale per un programma ricco di attività pensate per intrattenere e coinvolgere.

I visitatori potranno partecipare a diverse discipline sportive come il canicross, nel quale cane e conduttore corrono all’unisono immersi nella natura, il dog scooter e il bike joring, che vedono i cani trainare mezzi a due ruote. Per chi cerca esperienze più stimolanti, il treibball, un gioco in cui il cane spinge palloni attraverso una porta, rappresenta una sfida entusiastica. Oltre alle attività sportive, saranno disponibili esperienze acquatiche nella splendida piscina gestita dagli esperti della SICS e lezioni di disc dog per i cani che amano giocare con i frisbee.

Per coloro che preferiscono attività più tranquille, verranno proposte sessioni di mobility dog e attivazione mentale. Saranno forniti inoltre consigli utili per la gestione del cane al guinzaglio, mentre per i cuccioli, si terranno sessioni di puppy class dedicate alla socializzazione e all’apprendimento delle prime regole.

L’area espositiva ospiterà numerosi brand che presenteranno le ultime novità per il benessere degli animali, come ad esempio cucce in memory foam per un riposo più confortevole o tappetini in fibre naturali dCucce, tappetini i canapa, rame e carbonio, dotati di magneti che creano un effetto terapeutico antinfiammatorio, analgesico e biostimolante per migliorare e prevenire alcune patologie come problemi muscolari, articolari e scheletrici. L’utilizzo delle fibre naturali rende il prodotto anti-odore, antibatterico, antistatico e antimicrobico.

Secondo l’Osservatorio di Quattrozampeinfiera, ancora il 20% dei possessori di cani e gatti non prende precauzioni per trasportare il proprio pet in auto. In fiera sarà possibile interfacciarsi con esperti di settore e aziende che offrono, ad esempio, passeggini, cinture di sicurezza, pettorine e accessori fondamentali per la loro sicurezza.

Sulla scia della Milano Fashion Week, una delle aree tematiche più attese sarà sicuramente la Pet à Porter, uno spazio interamente dedicato alla moda per animali. Qui i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime tendenze nel mondo del pet fashion, con la partecipazione di brand di grande prestigio, conosciuti per la qualità e la creatività dei loro prodotti. L’area non si limiterà a presentare abiti ma offrirà anche una vasta gamma di accessori pensati per rendere i nostri amici a quattro zampe ancora più eleganti e originali.

Quattrozampeinfiera presenta ogni anno tutte le nuove tendenze tra moda, accessori e persino pet food. Nell’area espositiva saranno presentate novità gustose da leccarsi i baffi dal gusto orientale, come la selezione esclusiva di prelibatezze che faranno venire l’acquolina in bocca anche ai pet più esigenti.

Nel Felis&DogsWorld, gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri proprietari sulle peculiarità caratteriali delle singole razze. Per gli amanti dei felini sarà possibile apprezzare tra gli altri, esemplari di Ragdoll, Siberiani, Maine Coon, Certosini, British Shorthair, Persiani, Esotici, Sphynx, Bengala, Exotic Shorthair, British Longhair, Scottish Fold, Scottish Straight, Burmese e tanti Gatti Fantasia (gatti di strada dell'associazione 50 Graffiature di Micio).

Inoltre, Quattrozampeinfiera introduce anche il “Granny’s Pet Award Design”, un concorso innovativo che premia le migliori idee e applicazioni per migliorare la vita degli anziani nella gestione degli animali domestici. La premiazione si svolgerà il 5 ottobre e vedrà la partecipazione di una giuria di esperti, tra cui Luciano Galimberti, Presidente ADI, e Giulio Iacchetti, noto designer.

L’evento, il 5 e 6 ottobre, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 19 con chiusura casse alle 18.

L’ingresso intero costa 12 euro, ma è possibile acquistare i biglietti online a 8,50 euro sul sito internet.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni, cani e gatti.