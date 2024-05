Polifonic Festival, a Milano tre giorni di musica elettronica

Un fine settimana di musica elettronica a Milano. Dal 31 maggio al 2 giugno si svolge il Polifonic Festival, iniziativa che anticipa la rassegna in Puglia a fine luglio. Due le location scelte a Milano per ospitare le 32 performance degli artisti che partecipano al Polifonic Festival: l'Adi Design Museum in piazza Compasso d'Oro 1 per la data di venerdì 31 maggio dalle 18 a mezzanotte e il parco esposizioni di Novegro per sabato 1 e domenica 2 giugno rispettivamente dalle 16 alle 2 e dalle 16 a mezzanotte.

Dopo l'edizione milanese, Polifonic dal 25 al 28 luglio vivrà quella pugliese in Valle d'Itria. Il Festival, infatti, è nato proprio in Puglia nel 2017. Quest'anno, contando entrambe le rassegne, saranno 88 le esibizioni totali di artisti provenienti da tutto il mondo.

Venerdì 31 maggio

Main stage: Bulma Brief, Dirty Channels, Jeremy Underground, Vittilucchi.

Sabato 1 giugno

Main stage: Antal, Gop Tun Djs, Gui Scott & Caio T, Kink & Raredub, Paula Tape, Suze Ijò.

Botanical by Carnale: Dj Gigola, Dj Plant Texture, Eivissimax, I Hate Models, Tapefeed.

Magma stage: Jennifer Loveless, Luke Slater, L. B. Dub Corp, Pascal Moscheni, Roi Perez, Yas Reven.

Domenica 2 giugno

Main stage: Disclosure Dj, Dj Heartstring, Hiroko, Simone De Kunovich, Turbojazz.

Botanical by Carnale: Etapp Kyle, Fjaak, Gnmr, Jane Fitz, Poly Chain live.

Magma stage: Alia, Christ Korda live, Nicola Mazzetti, Shanti Celeste.

I biglietti, che comprendono i due giorni al Parco di Novegro, sono in vendita sui circuiti online: 49 euro quello per la general admission e 99 quello per il backstage.