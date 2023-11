Picasso in mostra a Milano dal 9 al 18 novembre: le opere grafiche dell’artista a 50 anni dalla morte

Pochi artisti, nella storia, hanno esplorato il vastissimo numero di discipline che padroneggiava Pablo Picasso. Il padre del Cubismo – insieme a Georges Braque – è stato pittore, disegnatore, scultore, incisore, litografo, ceramista, illustratore e non solo. A cinquant’anni dalla sua morte, avvenuta l’8 aprile 1973, una mostra della Galleria Deodato Arte ha deciso di omaggiare la produzione grafica del maestro e, in particolare, le sue tecniche di stampa.

L’esposizione, dal titolo “Pablo Picasso: 50 anni dalla scomparsa di un mito”, sarà in mostra per pochi giorni, dal 9 al 18 novembre, in Via Nerino 1 a Milano. Il vernissage per l’apertura, a ingresso libero, si terrà il 9 novembre alle ore 18.30.

L’esposizione

Non tutti gli amanti di Picasso sono a conoscenza dell’esistenza di un’ampia collezione di opere grafiche, realizzate con diverse tecniche di incisione, che mostrano una serie di sperimentazioni su diversi temi, soggetti e stili. Queste opere, inoltre, riflettono la vita personale dell’artista ribelle, raffigurando mogli, amanti, amici e personaggi politici a lui contemporanei. Grazie a queste illustrazioni, Picasso ci ha lasciato una documentazione il più possibile completa di sé e della sua immaginazione.

Durante la sua illustre carriera, Picasso si è dedicato alla produzione grafica iniziando con la sua prima prova nel 1899 da adolescente e concludendo con l’ultima nel 1972, all’età di 90 anni. In questo lungo arco temporale l’artista nato a Malaga ha creato un notevole volume di circa 2.400 opere grafiche, esplorando una vasta gamma di tecniche, in particolare l’acquaforte, la litografia e la linoleografia.

Pablo Picasso, Jaqueline au bandeau de face, 1962, Original linocut on vèlin d'arches paper, 75x62

A guidare la mostra c’è “Jacqueline au Bandeau de Face”, una rappresentazione luminosa e unica dell'ultima e definitiva musa di Pablo Picasso, Jacqueline Roque. Nella sua produzione in serie, si ricorda inoltre La Suite 347 in acquaforte. Realizzata dopo più di 200 giorni di lavoro compulsivo, questa serie ha accompagnato uno dei più grandi periodi creativi per l’artista.

Galleria Deodato Arte

Deodato Arte è un brand che racchiude gallerie d’arte con sedi a Milano, Roma, Porto Cervo, Chia, Pietrasanta, Padova, Courmayeur, Bruxelles e St. Moritz. Dal 2010 propone artisti moderni e contemporanei di fama internazionale quali Andy Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst e Banksy con un forte focus rivolto alla cultura Pop, Street e Urban, cui sono state dedicate mostre monografiche e collettive con artisti come Romero Britto, Takashi Murakami, Mr.Brainwash.

Deodato Arte, oltre a seguire mostre e progetti interni, crea sinergie con musei, brand dinamici e partecipa a fiere nazionali e internazionali. La galleria Deodato Arte opera in modo multimediale anche tramite il mondo web: www.deodato.com, un esclusivo e-commerce per i collezionisti e i social network costantemente aggiornati.