Piano City Milano, la musica torna a riempire parchi, piazze e cortili: 270 concerti gratuiti

La musica invade tutta Milano. Con oltre 270 concerti in città e più di 150 diverse location, dal 17 al 19 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che che porterà la musica in parchi, piazze, cortili, case che aprono al pubblico per l'occasione.

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, la manifestazione con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini coinvolge istituzioni, associazioni e partner in una collaborazione che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Ad aprire ufficialmente l'iniziativa nel parco della Gam Galleria d'arte moderna di Milano il prossimo 17 maggio, sarà il film-concerto "Ryuichi Sakamoto Opus”, nella prima tappa di un tour che vedrà il lungometraggio proiettato nei teatri italiani per far rivivere la musica dell'artista giapponese.Diretto da Neo Sora, il film-concerto (nonché ultima performance di Sakamoto) celebra il lavoro del leggendario compositore, scomparso lo scorso anno.

Tra i numerosi appuntamenti in programma, ci sarà anche l'attesissimo concerto all'alba che si svolgerà domenica 19 alle 5 al Teatro Continuo di Alberto Burri del Parco Sempione, dove il pianista e compositore Ji Liu sveglierà la città su musiche classiche e contemporanee. "Piano City ha il merito di portare la grande musica da pianoforte in tutta la città”, osserva il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Vie, cortili, biblioteche, musei e tanti luoghi insoliti e che non ci si aspetta, anche quest'anno saranno il teatro diffuso di questa straordinaria manifestazione. Un festival internazionale di qualità, che siamo felici di ritrovare a ogni edizione con un programma sempre interessante e coinvolgente, grazie a bravissimi interpreti e compositori che sanno far risuonare Milano di emozioni in musica”.