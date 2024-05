A Milano la Pet Flower Parade 2024: quattrozampe protagonisti domenica 12 maggio all’Idroscalo

Milano – Torna domenica 12 maggio all'Idroscalo di Milano la "Pet Flower Parade". Giunta alla seconda edizione, l'evento dedicato ai cani di tutte le taglie propone una giornata di eventi (dalle 11 alle 17 ingresso Bosco Sud Idroscalo Milano), tra dog fashion show, performance e stage di dog dance, sfilate canine, set fotografici con dog fashion stylist, due aree lounge per picnic tra balle di fieno, gelati e dolci per cuccioli e umani, stand espositivi, talk con esperti del settore, esibizione di rescue nelle acque dell’Idroscalo della Scuola Italiana Cani di Salvataggio, la possibilità di adottare cuccioli in cerca di una nuova famiglia e tanti special guest.

Gli appuntamenti

Tantissimi gli appuntamenti e anche le novità per la seconda edizione della manifestazione ideata e organizzata da Only For Pet Lovers. Alle 14 si terrà l'esibizione di rescue degli eroi pelosi della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics), organizzazione dedicata alla formazione di unità cinofile specializzate nel salvataggio in ambiente acquatico, che dimostreranno dal vivo le loro abilità nel salvare vite umane lanciandosi dai gommoni nel bacino dell’Idroscalo.

Per chi ancora non possiede un cucciolo allo stand della Fondazione Baratieri Onlus, oltre gadget e opuscoli informativi sulle attività del rifugio di centinaia di cani senza tetto di Arzago d’Adda (Bg), ma anche tre splendidi piccoli meticci in cerca d’amore in attesa di trovare una nuova casa, mentre in quello dell’Associazione Culturale Radio Cinofilia, attiva da otto anni nella tutela dei cani di razza e nel contrastare i traffici illegali nazionali e internazionali di cani e di cuccioli, la presidente Veronica Cucco spiegherà a chi è sia interessato all’acquisto di un cane, come farlo correttamente evitando di incappare inconsapevolmente nelle tante truffe che ogni giorno sono purtroppo oggetto di cronaca in tutta Italia.

Giulia Malafico e il suo team di dogdancer esperti si esibiranno in uno spettacolo di Dog Dance, la disciplina di obedience che insegna ai cani vere e proprie coreografie in sintonia con la musica, al termine ci sarà uno stage aperto a chiunque voglia partecipare dove si potranno imparare alcuni esercizi base da poter fare a casa insieme al proprio cucciolo.

Un set fotografico a tema floreale dove Vanessa Locci, esperta pet dog stylist agghinderà con mollettine, occhiali da sole e coroncine di fiori i cuccioli per farsi immortalare insieme ai loro padroni in uno scatto della pet photographer americana Carol Mudra di Apawture Studios che verrà pubblicato sui canali social della manifestazione.

Momento fashion con la sfilata di Liu Jo Pets, dove venti cani calcheranno la passerella indossando capi e accessori della linea di pet-wear e pet-accessories del celebre brand di moda. Special guest sul catwalk: Günther VI, il cane più ricco del mondo accompagnato dalla personale addestratrice Alice e due note pet influencer con i loro cuccioli: l’esperta cinofila e allevatore di cani Samoiedo Paola Filacchione con il suo Crack e l’indossatrice e modella Federica Marchin con i suoi chihuahua Luna e Happy e con la meticcia Caramel che ha recentemente salvato da un rifugio di Napoli.

Alle 17, la sfilata/contest della Pet Flower Parade aperta a tutti gli amici a quattro zampe, agghindati con accessori a tema floreale dei tanti brand presenti, insieme ai loro padroni. Una giuria composta anche dalla dog fashion blogger Giulia Parisi e dal giornalista e scrittore Marco Bergamaschi, decreterà il cane più bello, il più stiloso, il più simpatico e il più Pet Flower. Per partecipare ci si deve accreditare sul posto (dove una hostess indicherà gli stand dove andare per recuperare gli accessori da far indossare al cucciolo) o scrivendo entro giovedì 9 maggio una mail a info@onlyforpetlovers.it indicando taglia e razza. Inoltre la stessa giuria assegnerà il titolo di “Dog Mum dell’anno” a cui hanno partecipato nelle scorse settimane varie "mamme” di cuccioli inviando dei reel sul canale IG @onlyfor_pet_lovers.

Relax e leccornie per “pelosi” ed umani in due aree lounge: una dedicata ai chihuahua e una più grande dove sarà possibile fare anche un picnic su balle di fieno come panche e tavoli (che a fine giornata verranno donate al Maneggio Giacche Verdi Onlus dell’Idroscalo).

Ci saranno anche talk moderati da Marzia Novelli di Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione e all’ambiente, che coinvolgerà gli esperti, le associazioni e le aziende presenti. Alfonso Montefusco, conduttore del programma TV "Oltre la Coda", controllore di allevamento Enci e istruttore cinofilo qualificato Regione Lombardia, presenterà il suo libro “Il Giro del mondo in 80 Cani” (edizioni Altea), e coinvolgerà il pubblico associando ironicamente persone a razze canine. E negli stand di piccole e grandi aziende di pet accessories presenteranno, pettorine, guinzagli, cucce, abbigliamento e prodotti per il benessere e la salute dei cani.