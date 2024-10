Palazzo Lombardia, una domenica dolcissima: anteprima della Festa del Torrone al Belvedere

Milano, 31 ottobre 2024 – Anteprima della Festa del Torrone con vista su Milano. Domenica 3 novembre, in occasione delle giornate di apertura al pubblico di Palazzo Lombardia, sede della Regione, è in programma un "dolce evento”.

Al Belvedere, che si trova al trentanovesimo piano dell’edificio, si terrà un antipasto della manifestazione dedicata al dolce tipico cremonese che si terrà sotto il Torrazzo dal 9 al 17 novembre.

Dolcezza in verticale

"Dai 161 metri di altezza – spiega il presidente Attilio Fontana – oltre a godere del meraviglioso panorama della città di Milano con una vista mozzafiato a 360 gradi per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici, in quest'occasione ci sarà anche una punta di dolcezza in più e un sottofondo indimenticabile".

In occasione di questa apertura sarà infatti possibile immergersi nelle atmosfere della manifestazione cremonese anche attraverso le esibizioni e le performance musicali che rimandano alla tradizione della liuteria.

Il Belvedere intitolato all’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi sarà aperto al pubblico, dalle ore 10 alle 18 solo su prenotazione.