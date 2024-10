Grandi Cuochi all’Opera (San Francesco): il pranzo con cinque chef dà il via a un lungo mese di appuntamenti

Milano, 5 ottobre 2024 – Giovani talenti cucinano per sostenere le mense dei poveri di Opera San Francesco, fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave, che rappresenta da 65 anni sul territorio milanese un luogo di accoglienza e di sostegno per tutti coloro che si trovano in condizioni di forte disagio e necessitano di un aiuto concreto e di un conforto spirituale.

Grandi Cuochi all’Opera, evento giunto alla sua tredicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose, si svolge nella storica mensa di corso Concordia. Domenica 6 ottobre alle 12, ai fornelli nella cucina di Opera vi saranno cinque chef under 35, stellati e non, provenienti da rinomati ristoranti italiani: Richard Abou Zaki Retroscena di Porto San Giorgio, Arianna Gatti Forme Restaurant di Brescia, Davide Marzullo Trattoria Contemporanea di Lomazzo, Riccardo Merli del ristorante Olmo di Cornaredo, Giada Riverso Identità Golose Milano. Il pane sarà preparato da Aurora Zancanaro del micropanificio Le Polveri di Milano. Il ricavato sarà devoluto al sostegno delle mense e di tutti gli altri servizi di OSF. Ingresso, aperto al pubblico, su prenotazione, con una donazione ( www.operasanfrancesco.it).

Un intenso programma nel mese di ottobre per Opera San Francesco per i Poveri dai grandi cuochi sino alla conversazione con Stefano Mancuso alla scoperta dell’attualità degli insegnamenti del santo di Assisi. “Siamo molto contenti di poter proseguire il nostro percorso nel nome di Francesco e di cogliere l’occasione di questi eventi per poter aprire i nostri spazi, condividere le nostre attività, e fare esperienza della bellezza di un atto semplice e potente come donare. Quest’anno ringrazio i giovani chef che con entusiasmo ed energia hanno accolto il nostro invito per celebrare uno dei momenti fondamentali di fratellanza e comunità, il pasto”, commenta fra Marcello Longhi, Presidente di OSF.

“Ringrazio anche Stefano Mancuso che, a 800 anni dal cantico delle creature, renderà attuale come non mai il desiderio di fratellanza e solidarietà universale di San Francesco. E poi ricordo i laboratori con i bambini a cui tengo in particolar modo, perché è importante sensibilizzarli a tematiche pratiche quali economia e valore dei beni con cui hanno a che fare nel loro quotidiano”.

Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore, fondatore della neurobiologia vegetale, venerdì 18 ottobre alle 20.45 terrà una lectio dal titolo “Impariamo dalla solidarietà delle piante”. San Francesco ha parlato 800 anni fa del pianeta delle creature, oggi lo scienziato ci invita a guardare al mondo vegetale come a un modello per un futuro più in equilibrio con l’ambiente. “Prendiamo esempio dalle piante che ci insegnano il valore della solidarietà”.

Spazio al cinema il 10 ottobre alle 20.45 con la proiezione del film Green Border, film che ripercorre la crisi migratoria del 2021 istigata dal governo bielorusso, dove si incrociano le vicende di una famiglia di rifugiati siriani che lotta per attraversare il confine, della loro compagna di viaggio afghana, di una giovane guardia di frontiera polacca che sta per avere un bambino e di un gruppo di attivisti che aiuta i migranti respinti al confine. Ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Torna l’appuntamento dedicato ai più piccoli: Il valore delle cose, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Laboratori per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni per avvicinare i più piccoli all’educazione finanziaria e ai temi di cittadinanza responsabile in modo ludico e divertente, conducendo attraverso un gioco di ruolo a comprendere l'importanza e la bellezza di gesti semplici come una donazione gratuita a favore dei più poveri, un gesto che diventa differenza per quanti ogni giorno vivono in condizioni di difficoltà.

Si chiude sabato 26 ottobre, alle 18 con l'inaugurazione della mostra “Francesco d'Assisi: una visibile passione”. In occasione dell'800 esimo anniversario dell’eccezionale evento della stimmatizzazione di San Francesco; una mostra con alcune delle opere più significative che celebrano l’alto valore di tale momento nella vita del santo di Assisi. Ingresso libero