Novegro Vinile Expo: un week-end dedicato agli appassionati di 33 e 45 giri

Milano, 27 settembre 2023 – Novegro Vinile Expo torna nel padiglione D del Parco Esposizioni Novegro sabato 7 e domenica 8 ottobre. La manifestazione ospiterà numerosi espositori italiani e internazionali di vinili e cd, con decine di banchi ospitati all’interno della grande struttura nei pressi dell’aeroporto di Linate.

Gli appassionati avranno la possibilità di acquistare 33 giri e 45 giri difficilmente reperibili tramite i circuiti commerciali mainstream. Esemplari rari (prime stampe o edizioni speciali), copie contraddistinte dall’alta fedeltà audio (un vero e proprio must per chi ama la musica) e perle realizzate da artisti noti così come da gruppi e interpreti di nicchia.

Gli espositori presenti in fiera sono molto diversi tra loro. Proporranno una selezione di dischi di numerosi generi musicali in modo tale da soddisfare anche il musicofilo più esigente: pop, rock, metal, disco, soul, funk, classica, jazz, elettronica, ambient, cantautorato italiano e molto altro.

Segno distintivo dell’evento novegrino è l’alta qualità della merce in vendita, che garantisce una proficua sessione di shopping sia per chi cerca un prodotto specifico di grande interesse collezionistico sia per chi vuole semplicemente acquistare dei nuovi dischi. Fra gli appuntamenti speciali in programma per questo week-end c’è la presentazione della ristampa di “Pretty Face”, maxi-single di culto della italo disco, firmato dagli Styloo, trio capitanato da Rino Facchinetti. Il compositore sarà presente allo stand 29 (Muzic Planet) sabato 7 dalle 12 alle 16.

La manifestazione, a tutti gli effetti la più grande d’Italia dal punto di vista delle dimensioni, è nota anche oltre confine: tra i visitatori ce ne sono anche diversi provenienti dall’estero. Questi i numeri dell’ultima edizione: erano presenti circa 120 espositori italiani e internazionali, 2.500 i visitatori in totale.

Infine, c’è una sorpresa per i giovani: l’ingresso all’evento è gratuito fino ai 18 anni non compiuti e ridotto a 5 euro fino ai 30 anni compiuti (l’ingresso intero ha un costo di 8 euro).

L'appuntamento è sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 al Parco Esposizioni Novegro.