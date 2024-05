NaturalMenteEssere, al via il festival del benessere al Parco Nord

Sesto San Giovanni (Milano), 9 maggio 2024 – Torna al Parco Nord Milano “NaturalMentEssere”, il festival dedicato al benessere psicofisico in armonia con l’ambiente e la natura, che si terrà in Cascina Centro Parco sabato 11 e domenica 12 maggio. Per l’occasione la Cascina di via Clerici si trasformerà in un luogo unico, a disposizione di tutti, adulti e bambini, dove trascorrere un intero fine settimana in armonia con la natura e con se stessi attraverso tante proposte all’insegna della sostenibilità: laboratori e workshop, pratiche e trattamenti olistici, performance artistiche, mercatino di artigianato handmade e riciclo creativo, piccoli produttori locali etici.

“NaturalMentEssere promuove il vivere in sintonia con la natura che significa prendersi cura di sé e dell’ambiente circostante attraverso una visione olistica che coinvolge corpo, anima e mente – spiega Gemilè Mandegari, ideatrice e organizzatrice dell’evento –. Il ricco programma della rassegna ci conduce alla consapevolezza che una vita in armonia con la Terra è il più grande dono che possiamo farci per vivere in continuità con l’universo concentrandoci nel qui e ora con delicata lentezza”. Tra le associazioni, i professionisti del settore, i produttori locali e gli artigiani che parteciperanno alla manifestazione dedicata al benessere, prosegue anche quest'anno la collaborazione con Plasticfree, importante organizzazione di volontariato che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili per un mondo senza plastica monouso.

È prevista una passeggiata ecologica sabato 11 maggio alle 10 per conoscere i luoghi del parco e contribuire volontariamente alla raccolta di microrifiuti abbandonati. Sarà inoltre presente un banchetto di sensibilizzazione con attività per i più piccoli. Per prendere parte alla passeggiata è necessario iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6956/11-mag-sesto-san-giovanni. Novità di quest’anno sarà invece l’appuntamento con la dottoressa Livia Morini, che condurrà il convegno di bioterapia nutrizionale, nel quale si scoprirà come l’alimentazione sia una vera e propria medicina per il benessere del nostro corpo e della nostra mente. “Siamo felici di ospitare anche quest’anno a Parco Nord Milano ‘NaturalMentEssere’, perché i parchi urbani sono dei veri e propri presidi sanitari, garanzia di benessere e salute per le nostre città – commenta Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano –. I cittadini cercano sempre più benessere all’aria aperta e nella natura e noi siamo pronti a raccogliere questa sfida e a promuovere il benessere del corpo e della mente come valore aggiunto che gli ecosistemi naturali portano alla salute delle comunità”.

Tra gli operatori olistici che prenderanno parte all'iniziativa, anche quest’anno ritroviamo Shambala Shiatsu, Kurma Yoga, Il Vaso di Pandora, ShiatsuArt, oltre Yoga Cristallo e La Casetta delle Note con attività per i più piccoli. Entrambe le giornate saranno presenti stand di realtà locali come Le Capinere da cui poter acquistare frutta e verdura coltivati nel pieno rispetto della terra, l’azienda agricola Aromi e Natura con le erbe essiccate, Sfuso Shop e Lorella Martini con prodotti eco sostenibili e tanti artigiani che realizzano le proprie originali creazioni, partendo dal concetto di riuso e riciclo creativo come Vanilla Creative Recycling, Fenice Creativa, Green Creativity e molti altri. Questa terza edizione di NaturalMentEssere è organizzata da Gemilè Mandegari di “Perle di Benessere e Consapevolezza” in collaborazione con Parco Nord Milano e in media partnership con Terra Nuova edizioni e Altreconomia.