Naturale Festival torna a Milano: quattro giorni tra degustazioni di vini, street food e arti visive

Milano, 7 ottobre 2024 – Terza edizione di "Naturale Festival" dall'11 al 14 ottobre da Mare Culturale Urbano presso Cascina Torrette a Milano. L'evento è dedicato a tutti gli amanti del vino naturale, della cultura gastronomica e delle arti visive, esplorerà il concetto di "naturale" a 360°.

Nel corso delle quattro giornate, c'è la possibilità di incontrare produttori, vignaioli, fotografi e artisti che raccontano il loro approccio al concetto di naturale. Il programma prevede degustazioni di vini naturali, street food, talk, workshop, cene a quattro mani, mostre fotografiche, musica e molto altro, il tutto nella suggestiva cornice di Mare Culturale Urbano.

Il festival inizia venerdì 11 ottobre con un grande party a partire dalle ore 18 fino all'una di notte. La serata sarà animata dallo showcase radiofonico di Br Radio, accompagnato da una selezione di street food e cocktail presso il Naturale Bar.

Sabato 12 e domenica 13 il festival propone dalle 12 alle 19 degustazioni di vini naturali, street food selezionati per l'occasione, talk e workshop che esploreranno il tema del naturale. Il tutto mentre fotografi e artisti metteranno in mostra i loro lavori con una speciale esposizione. Ci sarà uno spazio dedicato alla lettura di portfolio, un’occasione imperdibile per chi cerca consigli professionali e ispirazioni, un'occasione di networking per tutti.

Per tutta la durata del festival sarà attivo il ristorante di Naturale con ospiti speciali: venerdì sera toccherà a Enrico Capparelli, Resident Chef di Mare Culturale Urbano accendere i fornelli.

Sabato 12 ottobre ci saranno Willian Floreancing dell’agriturismo del Parco del Ticino Quac Zelata per il pranzo e gli chef Andrea Zazzara e Franco Salvatore del ristorante contemporaneo 28 Posti di Milano. Il pranzo della domenica sarà a cura del private chef Alfio Chirizzi, mentre la cena sarà offerta da Cascina Lago Scuro, la meta enogastronomica in provincia di Cremona dedicata alle materie prime della propria cascina agricola.

I più piccoli potranno partecipare alle attività di Naturale Kids, pensate appositamente per loro.

L'ultimo giorno, lunedì 14 ottobre sarà dedicato principalmente agli operatori del settore, con degustazioni esclusive di vini naturali dalle 12 alle 18 un'occasione unica per scoprire nuovi prodotti e stabilire contatti con i produttori presenti.

Non mancherà un market agricolo con prodotti di piccole aziende biologiche e artigianali. Tra gli espositori spiccano nomi come Fermentato, Passo Ladro, Agricola Guivenardi, Amore Liquido e Wilden Herbals, che porteranno una selezione di eccellenze gastronomiche che vanno dal miele biologico ai prodotti da forno a base di grani antichi. Spazio anche allo street food, il pubblico potrà degustare proposte culinarie da tutto il mondo, tra cui gli autentici tacos di El Galactico, la pizza a portafoglio di mare culturale urbano, i piatti della tradizione romana di Apecesare, gli smash burger di Bar Sota e le proposte di Casa Mosca, un micro sistema culinario ed artistico.

Informazioni e contatti

Naturale Festival è un evento aperto a tutti, con alcuni momenti riservati agli operatori del settore. Per maggiori dettagli, consultare il programma completo e acquistare i ticket sul sito ufficiale naturalefestival.com