Il Natale di Merlata Bloom tra eventi e solidarietà: pista di roller, trenino e giostrina dei cavalli

Milano – Dopo aver accolto 100.000 visitatori nel weekend di festeggiamenti del suo compleanno, Merlata Bloom Milano è pronto a celebrare il periodo più magico dell’anno tra nuove aperture, promozioni, eventi, sorprese e iniziative di solidarietà. È così che il centro commerciale intende ringraziare oltre 9 milioni di clienti che lo hanno scelto nel 2024.

Innanzitutto a Merlata Bloom Milano aprono tre nuove destinazioni per la ristorazione, il benessere e l’intrattenimento. Il 7 dicembre il mall hainaugurato Il Mannarino, la prima insegna italiana di macellerie con cucina che propone pregiati tagli di carne e piatti iconici come le bombette pugliesi in moltissime varianti. Con diversi ristoranti dislocati in tutto il nord Italia, il Mannarino apre per la prima volta in un mall.

Altra nuova destinazione a Merlata Bloom Milano è un leader di integratori nutrizionali per lo sportivo: l’innovativo BioTechUSA. aperto dal 29 novembre, che promuove lo stile di vita sano e il benessere attraverso l’alimentazione. Dal 7 dicembre al 5 gennaio, dalle 10 alle 19, ci sarà l’occasione di scoprire The Colony, mostra dedicata al cortometraggio in stop-motion dello studio Dadomani, in cui si potrà ammirare il processo di creazione del film, svelando i puppets originali, scenografie, bozzetti e uno straordinario zootropio. Durante il weekend, i più piccoli potranno partecipare a laboratori gratuiti per scoprire la magia del processo artistico.

C’ poi la magica pista di roller, allestita nella food court al primo piano del mall. Realizzata in collaborazione con Decathlon Milano Merlata, che fornisce i pattini, è gratuita e resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 20:00, il venerdì fino alle 21:00 e il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 21:00.

La pista di roller

E non c’è atmosfera natalizia senza una giostra a cavalli. Quella di Merlata Bloom Milano resterà aperta fino al 6 gennaio da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.30.

Il 15 dicembre invece, a partire dalle 16.30, l’esibizione itinerante della Funkasin Street Band coinvolgerà il pubblico con un mix unico di vibes funk, pop, disco e rock, accompagnato da straordinarie coreografie. E per coronare l’atmosfera festiva, il 21, il 22 e il 23 dicembre dalle 14 alle 20, Babbo Natale e i suoi elfi saranno in galleria per accogliere i bambini, ascoltare i loro desideri e scattare indimenticabili foto ricordo.

I visitatori potranno fare un tour del mall sul Merlata Express, il suggestivo trenino elettrico che attraversa la galleria, con un’offerta minima di 50 centesimi a giro per persona. Il Merlata Express girerà a settimane alterne tra piano terra e primo piano con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20; mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.30.

Il ricavato raccolto dai tour del Merlata Express sarà devoluto a sostegno dell’attività di Croce Verde Sempione, organizzazione di volontariato presente sul territorio milanese da oltre 110 anni. Durante i weekend, inoltre, Croce Verde Sempione offrirà il servizio di impacchettamento regali a fronte di un’offerta e garantirà la presenza di un presidio di primo soccorso.