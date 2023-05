L’aperitivo? Al museo. Il Bagatti Valsecchi di Milano presenta Drink&Meet

Milano – Un luogo culturale prestigioso dal grande fascino come il museo Bagatti Valsecchi, casa museo rinascimentale del quadrilatero della moda, in via Gesù, propone per giovedì 17 maggio dalle 19 alle 22 un aperitivo under 40 con una serie di etichette per Drink&Meet.

È il nuovo format di aperitivi realizzato da Speechati, il gruppo giovani dell’Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi come ritrovo per un pubblico dinamico che ha voglia di ampliare le proprie conoscenze e fare networking. Un'alternativa al classico aperitivo per diventare un punto di riferimento nel centro storico della città. Nel corso delle serate saranno presenti dei relatori. Giovedì sarà presente Stefano Manili, Ceo di Cosaporto, piattaforma che unisce per più prestigiose realtà al mondo food&drink, fiori&piante e lifestyle per un'esperienza di delivery e di catering di alta qualità che racconterà la sua esperienza e come sia riuscito a trasformare un'idea in realtà.

Protagonista della serata una selezione di etichette presentate da Birrificio del Ducato, sapori di luppolo, malto e orzo, note agrumate, sentori più erbacei e spuma soffice e un mix che si affiancherà a una proposta food invitante, come quella di Cosaporto, che offrirà il catering. Il Birrificio del Ducato per Drink&Meet metterà in degustazione le seguenti referenze brassicole: Viaemilia, la Pilsner italiana con più riconoscimenti nei maggiori concorsi internazionali birrari, e Freeride, la Ipa che ha come protagonista il luppolo unito a profumi esotici e agrumati.

L’Associazione Amici del Museo Bagatti Valsecchi nasce nel 1996 per sostenere il Museo in tutte le sue attività culturali, di tutela e valorizzazione del patrimonio esposto. L’Associazione ha avuto tra le sue prime meritorie attività la pionieristica creazione di un servizio di guardiania delle sale affidato a volontari motivati e competenti. Dal 2013 l'Associazione è supportata da Speechati, il Gruppo Giovani del Museo Bagatti Valsecchi, che organizza eventi, incontri, aperitivi culturali e visite guidate per gli under 35 per far conoscere la casa museo a un pubblico di giovani. Durante l'evento sarà possibile anche visitare le sale della casa-museo. Il format di drink&meet prevede l'aperitivo, lo speech dell'ospite. Costo 18 euro comprensivo di ingresso al museo, aperitivo e tessera associativa amici del museo.