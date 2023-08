Musei e cultura, cosa fare (anche gratis) a Milano nel giorno di Ferragosto

Musei civici aperti e ingressi gratuiti a partire dalle 14. Ecco il Ferragosto di Milano, dove il flusso di turisti non accenna ad arrestarsi: solo nei primi sei mesi di quest’anno i visitatori in città sono stati quattro milioni. "Non abbiamo ancora piani precisi ma ci siamo segnati più di cinquanta posti da vedere. Mia figlia studia italiano ed è molto curiosa. Speriamo di farcela in tre giorni!". Gergely Bome è uno sviluppatore di software che vive a Budapest, in Ungheria. Lui e i suoi figli sono venuti a trascorrere qualche giorno di svago in città: "Ci piacerebbe fare una gita in battello sui Navigli. L’altro mio figlio è molto appassionato di auto e forse andremo al Museo Storico Alfa Romeo, anche se in cima alla lista c’è sicuramente il Duomo".

Non sono gli unici. La fila per visitare il luogo simbolo di Milano è la più lunga. In mezzo ci sono anche Elise Thai e Tolentin Gabin, studenti universitari di Parigi. Hanno appena visitato il museo e ora l’attesa è tutta per l’interno della cattedrale: "Siamo qui solo per un giorno e non potevamo non vedere il Duomo. Già dall’esterno è fantastico". La pensa così anche Baldev Raj, elettricista 43enne di origine indiane che vive a Casteggio, in provincia di Pavia: "Mia sorella e mio cognato sono venuti a trovarmi e ho pensato di portarli a vedere qualche luogo di interesse culturale. Il Duomo non li ha lasciati delusi, nel pomeriggio forse andiamo in qualche museo".

Le alternative sono tante. Come, ad esempio, il Castello Sforzesco. Si trovano qui Nicole e Oliver Rose, turisti tedeschi provenienti da Bamberga: "Ci dispiace che un po’ di negozi e il Parco Sempione siano chiusi in questo periodo, ma ci consoliamo facendoci ispirare dall’atmosfera della città". Approfitteranno dell’apertura gratuita dei musei? "Non eravamo a conoscenza dell’iniziativa, ma ora che lo sappiamo sicuramente coglieremo l’occasione per visitarne qualcuno".

Sorridono alla notizia Francesco Plini e Yuko Makishima. Vengono da Roma. Lui impiegato, lei chef di sushi: "Siamo venuti a trovare i nostri parenti - spiegano - e ne approfittiamo per fare un po’ di turismo culturale". Cosa c’è in cime alla lista? "Il Museo del Castello Sforzesco è una tappa obbligata. Ma ci piacerebbe visitare anche qualche chiesa".