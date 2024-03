Al MuBa arriva la "Giornata Artonauti" per imparare l'arte divertendosi

Milano - E' possibile imparare l'arte, la storia e la tecnologia divertendosi? Certo! Domenica 24 marzo dalle ore 10 al Museo dei Bambini di Milano (via Enrico Besana 12) si svolgerà la "Giornata Artonauti". Si tratta di un evento dedicato ai bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie, organizzato da Artonauti, il progetto editoriale ideato da Marco Tatarella e Daniela Re per rendere l’arte accessibile a tutti attraverso il primo album di figurine dedicato al tema, giunto alla quinta edizione.

Seguiti e supervisionati dagli educatori del museo, bambini e bambine saranno impegnati nella creazione di architetture e opere d'arte, ispirandosi ai contenuti dell’ultimo album di figurine Artonauti, Arte e Scienza - Le invenzioni che hanno cambiato il mondo. I laboratori sono suddivisi in 4 turni della durata di 75 minuti (ore 10:00 - 11:30 - 14:30 - 16:00), nelle diverse postazioni di gioco i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella costruzione di edifici che richiamano le architetture antiche e nella realizzazione di composizioni ispirate agli artisti che hanno fatto la storia dell’arte di tutte le epoche. Anche i codici e i segni e la loro ripetitività diventano così materia di indagine e stimolo al gioco.

Chi sono gli Artonauti?

Gli Artonauti sono due bambini accompagnati da un cane e un gatto molto speciali che affrontano un viaggio straordinario nella storia, alla scoperta delle eccezionali imprese di artisti e scienziati. Attraverso la speciale lente dell’arte, hanno la possibilità di scoprire invenzioni e tecnologia, frutto dell’ingegno umano e di quella creatività che ha rivoluzionato la storia e che ancora oggi muove il mondo - dalle piramidi dell’antico Egitto, passando per la cupola di Brunelleschi, fino ad arrivare all’invenzione del microscopio, del telescopio e alle ultime missioni nello spazio. Il progetto per la sua originalità e qualità, ha vinto la quarta edizione del bando di Fondazione Cariplo per l'Innovazione Culturale e il premio Piccolo Plauto 2022 per l’elevata qualità pedagogica e didattica.

«Quando abbiamo ideato Artonauti, non lo abbiamo immaginato come un progetto limitato al solo ambito editoriale. Il nostro desiderio infatti è sempre stato quello di poterlo utilizzare come punto di partenza per dar vita a dialoghi costruttivi con istituzioni e partner che condividessero la nostra stessa visione, e con cui sviluppare progetti paralleli per obiettivo comune: educare all’arte al di fuori dei soliti canali, in modo inclusivo, coinvolgente, e perché no, un po’ fuori dagli schemi- commentano Daniela Re e Marco Tatarella, founder di Artonauti. - Per questo la collaborazione con il Muba ci è parsa immediatamente un’opportunità unica per regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza in cui arte e gioco s’incontrano in maniera del tutto speciale, proprio come accade in ogni album Artonauti»

Informazioni utili

La partecipazione all’evento del 24 è aperta a tutti. Sarà possibile iscriversi dalle ore 10 del 19 marzo collegandosi al sito del MUBA www.muba.it, versando una quota di prenotazione di 0,50 cent. Alla fine dell’evento, ogni bambino riceverà la sua copia omaggio dell’ultimo album di Artonauti, Arte e Scienza - Le invenzioni che hanno cambiato il mondo.