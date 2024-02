‘Supereroi’, a Milano la mostra fotografica sui pericoli del Dark Web

Una mostra fotografica per puntare l'attenzione sulla necessità di contrastare pedopornografia, abuso e adescamento online di minori. 'Supereroi' è visitabile gratuitamente dall'1 al 4 marzo alla Fabbrica del Vapore dalle 9 alle 19 in via Procaccini a Milano.

'Supereroi' è più di una semplice esposizione. E' infatti un progetto che ha l'obiettivo di far entrare i visitatori all'interno delle attività della Polizia di Stato nell'insidioso mondo del Dark Web, la parte più oscura di Internet nella quale spesso si muovono sin troppo agevolmente le organizzazioni criminali.

La mostra 'Supereroi'

Perché il nome 'Supereroi'? Perché di fatto le vittime di adescamento online e di abusi affrontano la vita da inconsapevoli eroi della loro vita quotidiana - fanno sapere gli organizzatori - e diventano protagonisti di una narrazione che svela la loro vulnerabilità e, al contempo, la loro forza interiore.

La mostra fotografica è curata da Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino, con testi di Rosy Della Ragione.

L'iniziativa, ideata e realizzata dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia Postale Lombardia, è sostenuta da che ha la propria sede a Gorgonzola e che si occupa da oltre dieci anni dei diritti fondamentali dei minori, e dal Corecom, ovvero il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Dopo Milano, le tappe di 'Supereroi' saranno al Palazzo della Provincia di Bergamo dal 15 al 17 marzo e poi a Monza in Villa Reale dal 5 al 7 aprile.