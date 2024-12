Lainate, al via la Mostra dei presepi nelle sale di Villa Litta

Lainate (Milano), 6 dicembre 2024 - Diciassettesima edizione per la Mostra dei presepi nella sale di Villa Litta a Lainate. Organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe con il patrocinio del comune, quest'anno sarà dedicata in modo particolare ai presepi innevati e avrà come titolo "Il Presepio: luce e speranza nel bianco della neve".

Sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 15 e resterà aperta fino al 12 gennaio 2025. Si tratta di uno degli appuntamenti natalizi più attesi a Lainate, ma non solo. Ogni anno sono migliaia le persone da tutto l'hinterland che visitano la mostra.

Nel periodo di apertura è previsto un calendario di eventi collaterali alla mostra, sabato 14 dicembre alle ore 21 si terrà un concerto Rock & Pop con Mister Sound Band. Domenica 15 dicembre alle ore 16 concerto dei Cori Out of time Lainate, Vocinsieme e La Piuma di Biella.

Il week end successivo si apre venerdì 20 dicembre alle ore 21 con un incontro sulle associazioni presepistiche nel mondo a cura di Pierluigi Bombelli, sabato 21 dicembre alle ore 21 "Note di Natale", concerto a cura di Accademia Dimensione Musica e domenica 22 dicembre alle ore Babbo Natale racconta il presepio appuntamento di animazione per bambini, alle 18 nella sala della musica concerto del Corpo Musicale G. Verdi di Lainate e infine alle 19 nel Cortile Nobile polenta con gli alpini.

Orari apertura mostra

Festivi e prefestivi: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Dal 26 dicembre al 6 gennaio anche feriali solo pomeriggio dalle 15 alle 18.30 25 dicembre chiuso – 1 gennaio apertura solo pomeridiana dalle 15 alle 18.30.

Nei giorni 11-12 gennaio 2025 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.