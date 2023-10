Henkel festeggia i suoi 90 anni con una mostra interattiva. Bimbi alla scoperta della scienza

Milano – Il detersivo per i panni, la colla, il colore per i capelli: nella vita di tutti i giorni ognuno di noi ha almeno un prodotto Henkel in casa, magari senza saperlo. Per celebrare i suoi primi 90 anni “sempre al fianco degli italiani”, l’azienda ha organizzato una mostra-experience interattiva che sarà aperta al pubblico e adatta anche ai più piccoli. L’esposizione, alla Fondazione Riccardo Catella di via Gaetano de Castillia 28, si tiene dal 5 all’8 ottobre, mentre l’apertura al pubblico sarà solo il 7 e l’8.

L’evento si chiama “90 volte Henkel, la rivoluzione quotidiana”: si tratta di un viaggio nell’evoluzione dei marchi e dei prodotti. Quando per lavare capi e tessuti si è passati dal sapone e dalla cenere ai detersivi o quando la lavatrice prima e la lavastoviglie poi sono entrate nelle nostre case. Quando le donne sono passate dal colorare i capelli per nascondere l'avanzare dei bianchi a usare il colore per affermare la propria personalità. Quando è stato il momento di rinnovare la casa, riparando o rivisitando oggetti o quando è arrivato il momento di rivedere le proprie abitudini per ridurre i consumi. Ma anche in ambito industriale, per dare vita a prodotti che prima non esistevano. In questi e tanti altri momenti della nostra società Henkel Italia c’era e la mostra “90 volte Henkel, la rivoluzione quotidiana” si concentra proprio questo.

La mostra-experience, studiata per coinvolgere e far interagire i visitatori divertendosi, è strutturata come una cittadina composta di vie, piazze e attività commerciali. Un’area è dedicata ai bambini che potranno avvicinarsi all’universo delle scienze con brevi sessioni interattive derivate dal progetto educativo Henkel “Ricercamondo”. La curatela di Paolo Armelli, scrittore e giornalista. È necessario considerare almeno 30 minuti, ma i più entusiasti potrebbero aver bisogno anche di un’ora. Come detto, l’apertura al pubblico sarà il 7 e 8 ottobre dalle 11 alle 19, ingresso gratuito.