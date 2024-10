Milano celebra “Puccini e il cinema”: rassegna e proiezioni all’Arlecchino

Milano rende omaggio al celebre compositore Giacomo Puccini con la rassegna “Puccini e il cinema”, organizzata da Cineteca Milano in collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi. L’evento si terrà dal 27 ottobre al Cinema Arlecchino (via San Pietro all’Orto 9, Milano) e si colloca tra le iniziative della mostra inedita “Puccini – Opera Meets New Media”, in programma al Museo Teatrale alla Scala dal 24 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025.

La rassegna mira a esplorare l’influenza di Puccini nel mondo del cinema attraverso una selezione di quattro pellicole, che spaziano dall’animazione all’adattamento cinematografico delle sue opere. Oltre alle proiezioni, sono previsti incontri e una masterclass del regista Paolo Benvenuti dedicata ai segreti di Casa Puccini.

Il programma dal 27 ottobre all'1 dicembre:

27 ottobre, ore 11:30 – Apre la rassegna Turandot (1974) di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, un film d'animazione che rilegge la celebre favola a cui Puccini si ispirò per la sua opera, con musiche di Oscar Prudente e Ivano Fossati. Seguirà un incontro con Matteo Pavesi (direttore di Cineteca Milano), Giuliano Danieli (Teatro dell’Opera di Roma e Università di Milano) e Christy Thomas Adams (co-curatrice della mostra “Puccini – Opera Meets New Media”). Ingresso libero, con rinfresco finale.

2 novembre, ore 17:00 – Masterclass “I segreti di Casa Puccini” con il regista Paolo Benvenuti, che presenterà la sua indagine sui misteriosi eventi legati al suicidio di Doria Manfredi, giovane cameriera di Puccini.

3 novembre, ore 11:00 – Proiezione di Puccini e la fanciulla (2008) di Paolo Benvenuti, presentato alla 65ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film, senza dialoghi, fa emergere il potere evocativo della musica e dei suoni naturali che ispirarono Puccini, in particolare quelli del lago dove il compositore trovava ispirazione. Il regista sarà presente in sala per un confronto con il pubblico.

24 novembre, ore 11:00 – Proiezione di Addio Mimì! (1947) di Carmine Gallone, un film in bianco e nero che celebra La Bohème di Puccini attraverso la storia dei suoi protagonisti, Jean Kiepura e Marta Eggerth, celebri cantanti e coppia nella vita reale.

1 dicembre, ore 11:00 – Proiezione di M. Butterfly (1993) di David Cronenberg, ispirato all’opera Madama Butterfly di Puccini, ma con un ribaltamento della prospettiva narrativa. Cronenberg utilizza la pièce di David Henry Hwang per creare un manifesto sulla pericolosità delle illusioni. Il film vede la partecipazione di Jeremy Irons e John Lone.

Il biglietto della rassegna dà diritto all’ingresso ridotto alla mostra: “Puccini – Opera Meets New Media” alla Scala.