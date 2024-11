Mercatini di Natale 2024 a Milano: dove e quando

Manca ormai un mese alle festività natalizie e la città si sta addobbando a festa: lucine, luminarie e ghirlande iniziano ad apparire per le strade e tra i negozi. E lo stesso si inizia a fare in casa. Tra i preparativi in vista del 25 dicembre c'è anche il pensiero dei regali a familiari e amici. Per trovare qualche idea carina e originale, è sempre consigliato fare un giro tra i mercatini che vengono allestiti in questo periodo: le casette di legno in Duomo o in piazza Portello, ma anche la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!. E ancora gli spazi che vendono prodotti equosolidali o dove il guadagno ha anche una finalità solidale. Insomma, non c'è da perdere tempo: Natale sta arrivando...