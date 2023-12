A Melegnano torna la fantastica Casa di Babbo Natale

MELEGNANO – Sono oltre 560mila le luci colorate che quest’anno, come da tradizione, illumineranno la Casa di Babbo Natale. Uno spettacolo atteso tutto l’anno che Massimiliano Goglio e sua moglie Annalisa Cagnani mettono in scena dal 1982 nel giardino della loro villetta in via dei Platani 31. Un vero e proprio lavoro, che inizia a luglio, per allestire la scenografia luminosa con la slitta di Santa Claus e decine di elementi a contorno tra alberi, stelle, pacchi dono, elfi e pupazzi di neve. Questo pomeriggio alle ore 17.00, giorno dell’Immacolata, le luci si sono accese per la prima volta, svelando le novità del 2023. “Quest’anno ho voluto trasmettere un messaggio di pace - spiega Goglio, consulente informatico esperto in nuove tecnologie – dati i tempi difficili che stiamo vivendo, fra guerre e femminicidi. Ho aggiunto 30mila nuove luci per arricchire ancora di più l’effetto scenico che suscita la meraviglia soprattutto dei bambini e, questa, è la nostra più grande soddisfazione”. Sempre per i più piccini è stata allestita la cassetta della posta dove potranno essere inserite le letterine a Babbo Natale che, Goglio assicura, verranno tutte accuratamente lette. Domani 9 dicembre, alle 17.00, da piazza della Vittoria partirà la pittoresca marcia dei Babbo Natale che, guidata dagli alpini, sfilerà per le vie cittadine fino ad arrivare alla casa di via dei Platani, dove i partecipanti verranno accolti con panettone e vin brulé. A concludere la magia della giornata la banda di San Giuseppe suonerà delle musiche natalizie. La Casa di Babbo Natale verrà illuminata tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00 fino a domenica 7 gennaio, con chiusura della via al traffico di sabato e di domenica.