Appuntamento con la Milano21 FollowYourPassion

Milano, 21 novembre 2023 - È l’ultima gara del calendario 2023 di FollowYourPassion, ma è la più grande e la più attesa, quella che ogni anno lascia il segno: domenica 26 novembre c’è Milano21, la mezza maratona certificata Fidal (21,097km), e la 10km sia in forma competitiva che non competitiva dunque aperta a tutti senza necessità di certificato medico o tessera federale. Emozioni e velocità tra piazza Duomo, Castello e Darsena. Al nastro di partenza sono attesi oltre 7mila partecipanti, di cui più di 1200 gli stranieri provenienti da 40 nazioni, superando così il totale partecipanti del 2022. Tra le novità di questa edizione gli spogliatoi-deposito borse saranno presso l’Expo Village al Mico e saranno coperti. Gli atleti potranno dunque stare riparati fino a pochi minuti dal via. "Questo 2023 che va a chiudersi con Milano21 è stato un anno positivo, soprattutto per i risultati ottenuti nella seconda parte dell’anno in termini di partecipazione - dichiara il presidente di Mg Sport Giampiero Schiavo, - Un esempio ne è il Triathlon di Peschiera del Garda dello scorso inizio ottobre, quando il target che ci eravamo prefigurati di un migliaio di persone è stato ampiamente superato, raggiungendo i 1700 iscritti, numeri pazzeschi per una gara di triathlon in Italia. Ancora Monza21 che è stata spostata da settembre a oltre metà ottobre, è andata molto. Abbiamo aggiunto The Loop, un nuovo format dedicato al mondo corporate. Andremo a unire due mondi, quello amatoriale con quello aziendale, che parleranno la stessa lingua, quella della passione per la corsa. Il nostro team interno è in fase di crescita e dunque avremo diverse grandi novità per il 2024 e 2025 che presto annunceremo".

Il percorso

Il tracciato della Milano21 è tanto suggestivo quanto veloce, tra storia e innovazione. Lo spiega il direttore eventi Luca Lamera. “Partenza e arrivo saranno in via Arona, a due passi dal Velodromo Vigorelli, un monumento simbolo dello sport e della città. Per far andare forte le gambe si passa dai viali della circonvallazione che congiungono Porta Nuova, Porta Venezia e corso Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Porta Lodovica, Porta Ticinese e Porta Vercellina. Un vero spettacolo a tutta velocità, diverse le migliorie apportate, ci sono ben 8 curve in meno rispetto all’anno passato e in totale circa 15 curve in 21,097km. I partecipanti correranno nel centro storico del capoluogo lombardo, passando dal Duomo e dal Castello Sforzesco, ma anche dalla Darsena, via Manzoni, via Senato, Corso Vittorio Emanuele II e poi passando da San Babila dritti fino a Porta Venezia. Inoltre il Parco Sempione a fare da traghettatore verso il nuovo quartiere di CityLife. C’è tanto spazio e possibilità per fare il primato personale”.

Expo

Mezza maratona, ma non solo. Ci saranno anche tre giorni di eventi per l’Expo Village di Milano21, da Venerdì 24 a domenica 26 novembre, presso Mico-Allianz Mico – Fiera Milano Congressi. Sarà un’occasione per le aziende e i brand di intercettare direttamente sul campo un gran numero di amatori e appassionati di corsa, italiani ed internazionali.

Pettorale solidale

Anche per il 2023 FollowYourPassion conferma la collaborazione con Sport Senza Frontiere, Onlus che favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati attraverso lo sport. Acquistando un Pettorale Solidale, ogni runner potrà donare una quota libera alla Onlus.

Iscrizioni

Sarà possibile iscriversi online fino a Mercoledì 22 novembre. E dopo quella data sarà possibile ancora iscriversi presso la Segreteria Organizzativa in Expo Village.