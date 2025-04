Malta e Gozo alla Milano Design Week

Milano- Le isole di Malta e Gozo dal 7 al 13 aprile saranno protagoniste al Fuorisalone nell'ambito di Opendoor, evento dedicato all’outdoor che si terrà nei Chiostri di San Barnaba a Milano.

Per tutta la settimana, nell’area dedicata a Malta e Gozo, verranno proposti workshop gratuiti con possibilità di creare i propri sali da bagno, profumati con erbe raccolte sull’isola di Gozo: il timo maltese (Saghtar), conosciuto per la sua forte fragranza e le sue proprietà antibatteriche; la melissa (Melisa) inconfondibile per il suo profumo rinfrescante di agrumi e dagli effetti calmanti; le foglie di alloro (Rand), che vengono spesso utilizzate per le loro qualità aromatiche e rilassanti.

E' previsto un appuntamento al giorno da martedì 8 a venerdì 11 aprile e doppio appuntamento sabato 12 e domenica 13. L'appuntamento ‘Anima di Gozo’, è invece un'occasione per conoscere uno degli elementi naturali più preziosi di Gozo, il sale, raccolto ancora oggi secondo antichi metodi, nelle suggestive saline a nord dell’isola. Durante i workshop sarà utilizzato il sale originario di Gozo per trasformarlo in sali da bagno arricchiti dai profumi delle erbe spontanee che crescono sull’isola. Questo tipo di lavorazione sarà un vero e proprio viaggio nelle atmosfere dell’isola e un’opportunità per toccare con mano e vivere da lontano un territorio autentico e puro. Le saline di Gozo, un’isola con un’anima fortemente legata al proprio territorio, sono un’attrazione di rara bellezza, la cui conformazione ricorda una scacchiera scavata nella roccia e protesa verso il mare. Il 9 aprile alle ore 18 inoltre VisitMalta sarà presente al panel "Una boccata d’aria" con la partecipazione di Ester Tamasi, Direttore Malta Tourism Authority - VisitMalta, che insieme agli architetti Matteo Ghidoni, Martinelli Venezia, Federica Bias, approfondirà l’idea di nuovi spazi intesi come luoghi in cui trovarsi, legare, costruire insieme. Tamasi porterà gli esempi presenti a Malta raccontando alcuni luoghi simbolici dell’arcipelago creati proprio con la funzione di migliorare il benessere degli abitanti e dei visitatori, come il Valletta City Gate di Renzo Piano e la Mercury Tower di Zaha Hadid. Questi progetti si sono basati sull’idea di miglioramento della qualità della vita attraverso la riqualificazione degli spazi urbani. Durante il talk, sarà fatto un focus su Gozo, il cui territorio, date le sue peculiarità e la sua vocazione all’outdoor, merita una valorizzazione specifica.