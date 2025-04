Atm: addio ai totem, l’abbonamento si attiva sui mezzi o ai tornelli. Fa eccezione un caso

Milano, 28 aprile 2025 – Nuove regole per gli abbonamenti Atm. “Spariscono” – non nel senso concreto del termine, dato che in un caso invece serviranno ancora – i totem su chi attivare la tessera, che potrà essere messa in funzione direttamente sui lettori a bordo dei mezzi di superficie e ai tornelli della metropolitana.

A una condizione: che l'abbonamento venga acquistato almeno un giorno prima del viaggio.

In un caso è necessario ancora utilizzare il totem. Se l’abbonamento viene utilizzato il giorno stesso dell’acquisto, come si legge sul sito internet di Atm.

L’abbonamento si attiva (avvicinandolo al dispositivo ottico di lettura):

ai lettori della metropolitana,

ai lettori a bordo di tutti i tram, gli autobus e i filobus ATM,

ai lettori a bordo delle linee NET: Z301, Z304, Z305, Z307, Z309, Z310, Z311, Z312, Z313, Z314, Z315, Z317, Z318, Z319, Z321, Z322, Z323, Z201, Z202, Z204, Z206, Z208, Z211, Z212,

ai lettori a bordo delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 965, SMARTBUS, 166

Si devono attivare nel momento in cui si sale a bordo del mezzo (o si oltrepassano i tornelli) tutti gli abbonamenti che si comprano online, dalla nostra app o dal sito web. Gli abbonamenti comprati alle rivendite o alle casse automatiche non vanno attivati: sono già pronti per viaggiare.

Non c’è bisogno di attivare nemmeno gli abbonamenti digitali. La “tessera” caricata sull’app è subito pronta per viaggiare.

Insomma, il consiglio è quello di quello di ricaricare l’abbonamento almeno un giorno prima del viaggio, così da potersi sottoporre a una trafila più agevole al momento di salire sui mezzi.