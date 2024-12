Maestro Lorenzo (Branchetti) fa cantare e ballare i più piccoli all’Anteo di CityLife. Ecco come partecipare

Milano – Lorenzo Branchetti sale sul palco di CityLife Anteo di Milano per presentare “Maestro Lorenzo – Il musical a misura di bambino!”, il primo musical prescolare che avvicina i più piccoli e le loro famiglie al magico universo del musical. Alle 17 in sala Zenit, il beniamino della tv dei ragazzi presenterà questo nuovo progetto sulle note dei più grandi successi natalizi, coinvolgendo tra canti e balli i bambini in sala. Non mancherà la possibilità di scattare una foto ricordo con il beniamino della tv dei ragazzi, prima di gustare insieme una golosa merenda. L’evento è a ingresso gratuito previa prenotazione.

Ma cos’è “Maestro Lorenzo”? Lorenzo Branchetti, performer e noto conduttore televisivo amato dai bambini (La Posta di Yoyo, La Melevisione), offre una nuova interpretazione di grandi successi musicali, rendendoli coinvolgenti e adatti ai piccoli spettatori. Sul nuovo canale YouTube @Maestro Lorenzo Official, musica e recitazione si intrecciano in un genere di spettacolo innovativo, pensato per intrattenere bambini e bambine in età prescolare e allo stesso tempo trasmettere loro messaggi educativi ed emozionanti. Il canale debutta il 18 dicembre. In questo primo lancio natalizio, Maestro Lorenzo accompagnerà i bambini attraverso strofe che sveleranno aneddoti legati al Natale e al periodo festivo, ma anche concetti affascinanti come “come è fatto un fiocco di neve?”, stimolando curiosità in modo semplice e coinvolgente. I contenuti sono tutti curati dalla pluripremiata casa di produzione Studio Bozzetto (produttori insieme a Sony del mondo di Carolina&Topo Tip con Carolina Benvenga), che da mercoledì 18 dicembre saranno disponibili su YouTube “Maestro Lorenzo Official”, nonché i profili dedicati su Apple Music, Amazon Music e Spotify.