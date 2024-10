Madama Butterfly debutta in prima nazionale al teatro de Silva di Rho: ecco le date e dove prendere i biglietti

Rho – Debutta in prima nazionale il 25 ottobre al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho il nuovo allestimento di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore lucchese. La tragedia giapponese in tre anni, con la regia di Stefano Monti, coprodotta da International Music and Arts, Teatro Civico Roberto de Silvia di Rho, Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo e Teatro Splendor di Aosta, porta sul palcoscenico Daria Masiero, nel ruolo di Butterfly (Cio-Cio-San), Carlotta Vichi, Giuseppe Di Stefano, Filippo Polinelli, Carlo Checchi e Giacomo Pieracci. L’orchestra e il coro sono quelli della Filarmonica Italiana, diretta da Riccardo Bianchi.

La trama

Ambientata a Nagsaki, in Giappone, l'opera racconta la tragica storia d'amore tra Cio-Cio-San, una giovane geisha soprannominata "Madama Butterfly", e B.F. Pinkerton, un ufficiale della marina americana. Per Butterfly, questa unione rappresenta la promessa di un nuovo inizio e di una vita migliore, mentre per Pinkerton è solo un piacere temporaneo. Le diverse aspettative e l'apparente disuguaglianza tra i due, sia a livello culturale che personale, portano a tensioni, incomprensioni e al tragico finale.

Le riflessioni sulla colonizzazione culturale e le relazioni di potere diseguali rendono l’opera attuale per il pubblico moderno. Musicalmente, l’uso sapiente della melodia, del leitmotiv wagneriano e l’esotismo di cui è intrisa la partitura, fanno di Madama Butterfly una delle opere più amate dal pubblico di tutto il mondo.

Il nuovo allestimento

Il ruolo centrale in questa produzione sarà affidato alla celebre soprano Daria Masiero, che interpreterà Cio-Cio-San, ovvero la Madama Butterfly. Apprezzata a livello internazionale per la sua straordinaria presenza scenica e la sua voce potente e delicata al contempo, ha già conquistato il pubblico nei più prestigiosi teatri d’opera italiani e internazionali, come Scala di Milano, Comunale di Bologna, Arena di Verona, Sidney Opera House, Art Centre di Seoul. La sua interpretazione di Madama Butterfly è considerata una delle più toccanti ed emozionanti, grazie alla sua abilità nel restituire la complessità emotiva del personaggio e nel trasmettere l'essenza della tragica storia della protagonista.

Accanto a lei ci saranno alcuni dei migliori talenti del panorama lirico italiano, già noti a livello internazionale, Carlotta Vichi che interpreterà Suzuki, la fedele serva di Cio-Cio-San, mentre Giuseppe Di Stefano sarà B.F. Pinkerton, l'ufficiale americano, Francesco La Gattuta vestirà i panni di Sharpless, il console statunitense, e Giacomo Leone sarà Goro, il sensale di matrimonio. Ed ancora Giacomo Pieracci interpreterà Lo Zio Bonzo e Bronislawa Sobierajska sarà Kate Pinkerton, la moglie americana di Pinkerton.

In buca l’Orchestra filarmonica italiana, attualmente tra le più prestigiose nei maggiori enti lirici e teatri nazionali, conosciuta per la sua presenza nei principali enti lirici e teatri nazionali, oltre che per la partecipazione a eventi musicali trasmessi dalla Rai e in mondovisione. La direzione musicale è affidata a Riccardo Bianchi, apprezzato per la sua profonda comprensione del repertorio operistico italiano e per la sua capacità di far emergere tutta la ricchezza emotiva delle partiture di Puccini.

Le altre date

Dopo Rho, lo spettacolo sarà l’8 novembre 2024 al teatro sociale di Mantova, il 29 novembre e l’1 dicembre 2024 al teatro Splendor di Aosta, l’8 febbraio 2025 al Teatro Valentino Garavani di Voghera. Quando: venerdì 25 ottobre, ore 20.30 e domenica 27 ottobre, ore 15.30. Dove: teatro Roberto de Silva, piazza Enzo Jannacci 1, Rho. Biglietti: www.vivaticket.com