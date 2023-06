Love Mi 2023, in piazza Duomo torna il concerto benefico promosso da Fedez

Milano- Torna il prossimo 27 giugno in piazza Duomo, sempre a scopo benefico, Love Mi, il concerto gratuito ideato da Fedez e organizzato da Doom Entertainment in collaborazione

con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti.

Il live sarà presentato da Mariasole Pollio e Max Angioni con Gabriele Vagnato e vedrà avvicendarsi 29 artisti tra cui Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Tananai e Tedua, oltre allo stesso Fedez. Anche quest'anno sarà legata all'evento una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo da oggi 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l'associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera per garantire il diritto alla salute dei bambini. Love Mi sarà anche trasmesso in diretta, a partire dalle 19, su Mediaset Infinity e Italia 1 e in simulcast su Radio 105.

"Non potrei essere più felice di trovarmi nuovamente qui ad annunciare il programma di Love Mi 2023, quella che era partita come un`idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire l’arte a un’iniziativa benefica è diventato ora molto di più, un momento di unione, un vero e proprio rito annuale che vuole unire tutti in nome della musica e della beneficenza"

ha dichiarato Fedez.

Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano dichiara: "Per la seconda volta un grande ringraziamento a Fedez e alla sua fondazione per avere scelto Milano e piazza del Duomo per una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Grazie anche agli artisti che parteciperanno a questa grande iniziativa benefica che, grazie all`associazione Tudisco ODV e alla generosità di tutti i donatori, aiuterà molti bambini ad affrontare la malattia insieme alla loro famiglia e a tutta la comunità". Fiorella Tosoni, presidente dell`associazione Andrea Tudisco ODV, ha commentato: "Per la nostra associazione è una grandissima gioia e un grande onore avere al nostro fianco una persona sensibile e generosa come Fedez. Dopo 26 anni di durissimo lavoro per garantire il diritto alla salute a migliaia di bambini che da tutto il mondo vengono a Roma per curarsi, sapere di poter condividere questo impegno con Federico e con la sua Fondazione è per noi una ricarica fondamentale di coraggio ed entusiasmo”.