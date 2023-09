L'Italia in una mostra: a Milano la temporary Exhibition di Massimo Marcolin (Questoeilmassimo)

Milano – Sei sezioni, da Venezia a Pantelleria, passando per Milano, Ferrara, Roma e le Alpi. L'Italia sarà protagonista di una temporary exhibition d'autore a Milano, sabato 9 settembre, dalle 12 alle 20, da Vesper, in via Foro Bonaparte 69. Gli scatti sono di Massimo Marcolin, alias Questoeilmassimo, 39 anni, star di Instagram con 36mila follower, che racconta il nostro Paese portando in mostra per la prima volta e per un solo giorno 40 scatti realizzati tra il 2020 e il 2023.

Il percorso espositivo

Da Venezia – città amatissima dalla mamma mancata prematuramente ed emblema delle sue origini venete – a Milano, dove è cresciuto anche a professionale. In mezzo c'è l'Italia tra arte, persone, strade, piazze e scorci.

"A Ferrara ho vissuto oltre dieci anni, dopo l’Università. Poi ho sentito il bisogno di nuovi stimoli", spiega. Le Alpi non potevano mancare, Marcolin ha infatti un legame fortissimo con la montagna. "Mi affascina fin da quando ero bimbo: non è mai scontata, mai prevedibile, mai uguale a se stessa. Basta guardarla da un’angolazione diversa per percepirla a volte severa e imponente, altre rassicurante e romantica", aggiunge.

Poi c'è Roma, "rappresenta la grande bellezza, fonte d'ispirazione inesauribile. E poi ci vado spesso per lavoro”. Infine Pantelleria, oltre a evocare il nostro mare, per Marcolin è simbolo di uno spazio immaginario e impalpabile di transizione verso qualcosa di sconosciuto e attraente. Per Marcolin la fotografia è infatti uno strumento per raccontare una storia, un dettaglio, una situazione, per emozionare e lasciare un segno indelebile. Nel cuore e nella memoria. "Questa temporary exhibition risponde a una triplice esigenza: fare un tributo ad amici, follower e appassionati di fotografia, salutare tutti prima della mia partenza per Parigi e suggellare con un evento memorabile una nuova fase della mia vita alla soglia dei 40 anni", chiarisce l'autore che ha autofinanziato l'intero progetto. Sabato 9 settembre durante la mostra saranno in vendita sia le foto, tutte stampe inedite, che il catalogo (già prenotabile online scrivendo un messaggio all’autore su Instagram o Facebook).