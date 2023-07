Ligabue, concerto a San Siro: scaletta, orari, biglietti e come arrivare

Milano, 5 luglio 2023 – E’ il giorno di Luciano Ligabue. Stasera, mercoledì 5 luglio, il cantante di Correggio sarà in concerto a San Siro. Una data - insieme a quella del 14 luglio all’Olimpico di Roma – per anticipare la tournée autunnale che accompagnerà il nuovo album “Dedicato a noi”, in uscita a settembre e dal quale per ora è stato estratto il singolo “Riderai”. Ma vediamo tutto più nei dettagli.

L'orario di apertura dei cancelli è fissato per le 17, mentre il concerto di Ligabue ha inizio alle 21. Il consiglio è comunque - almeno per chi è in possesso di biglietti per il prato - di arrivare con largo anticipo allo stadio in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e il controllo dei biglietti.

Si può arrivare a San Siro prendendo la metropolitana M5 Lilla (fermata San Siro Stadio) e gli autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum). In occasione ei concerti, gli orari sono sempre prolungati.

Per chi arriva in auto da fuori Milano, a San Siro, ci sono comunque i parcheggi A, B e H che si possono prenotare on line, mentre la sosta presso i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport è acquistabile direttamente in loco (i prezzi variano dai 24 ai 30 euro per tutta la serata).

Per ragioni di sicurezza non è consentito introdurre a San Siro bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Durante il concerto, come ha ammesso lo stesso Ligabue, ci saranno delle sorprese. L’artista ha infatti stuzzicato la curiosità del pubblico condividendo sul proprio profilo Instagram un video in cui, facendo il conto alla rovescia per il concerto milanese, ha annunciato che le sorprese non mancheranno.

Ligabue (Foto Instagram)

Quali canzoni canterà Ligabue a San Siro? Nessuna informazione ufficiale, ma dato che il live a San Siro è quello d'esordio del nuovo tour estivo, Ligabue ha dichiarato di aver preparato una scaletta diversa da quella dei suoi ultimi concerti.

Sicuramente non mancheranno i successi dell'ultratrentennale carriera del cantante: ‘Balliamo sul mondo’, ‘Piccola stella senza cielo’, ‘Certe notti’, ‘Urlando contro il cielo’,’ Ho messo via’, ‘Leggero’ e ‘Tra palco e realtà’, così come altre hit amatissime dai fan come ‘Si viene e si va’, ‘L'odore del sesso’, ‘Happy Hour’, Questa è la mia vita. In scaletta anche brani più recenti, come ‘Non cambierei questa vita con nessun’altra’ e l'ultimo singolo ‘Riderai’ che anticipa il nuovo album ‘Dedicato a noi’ la cui uscita è fissata per venerdì 22 settembre 2023.