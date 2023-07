Ligabue urla ancora contro il cielo: tredicesimo concerto a San Siro

Milano, 5 luglio 2023 – Aspettando il nuovo album “Dedicato a noi”, in uscita il 22 settembre, Luciano Ligabue sfoga la sua voglia di kolossal sbarcando stasera tra gli spalti dello stadio di San Siro. Nei palasport in autunno - tappa al Brixia Forum di Brescia il 24 ottobre - il rocker emiliano offre, infatti, al popolo del “Meazza” un primo assaggio del disco grazie al singolo “Riderai”, realizzato assieme al produttore Fabrizio Barbacci per muoversi coi suoi sogni extra large tra «occhi stanchi», «foto senza data» e quelle stelle «che non c’hanno preso mai».

L’artista aveva presentato lo scorso 27 aprile l’album di inediti nel concerto a sorpresa di Roma a Largo Venue, trovando già allora un’ottima accoglienza da parte del pubblico e segnando così un nuovo capitolo della sua lunga carriera discografica in grado di abbracciare fan di tutte le età.

Per presentare con la chitarra in pugno questo primo assaggio di futuro, lo scorso aprile “Liga” ha compiuto un blitz ai Magazzini Generali dando fuoco alle polveri di una torrida nottata con oltre venti canzoni in bilico tra “Libera non a malo” e “Leggero”, “Ho messo via” e “Urlando contro il cielo”.

L’impianto dello show con cui Luciano si presenta sotto la luna di San Siro per la tredicesima volta in vita sua potrebbe essere quello dei concerti che negli ultimi mesi l’hanno visto passare dall’Rcf Arena (o Campovolo che dir si voglia) all’Arena di Verona, ai club di mezza Europa. Questa doppia celebrazione 2023 negli stadi - il 14 luglio si replica all’Olimpico di Roma – Luciano l’ha riempita con qualche affanno a causa della iperofferta di un mercato difficile da affrontare armati solo di un singolo e un album di quattro anni fa. Per lui e il suo popolo, però, il repertorio rappresenta una garanzia rinnovata per più di trent’anni.

Da quel ’90 in cui l’ex consigliere comunale di Correggio (ma ha fatto pure il metalmeccanico, il ragioniere, il calciatore, dee jay radio, e nella docu-serie “È andata così“ ammette che, una volta sullo scranno della politica, gli bastarono due sedute per fiutare l’aria e dimettersi, scegliendo definitivamente la strada del rock’n’roll) ha iniziato a ballare sul mondo e, come in un romanzo di provincia, a vendere centinaia di migliaia di dischi, riempire sale da concerto, palazzi dello sport, stadi, aeroporti, fedele a quello che potrebbe essere il mantra di una vita: «Sono uno che non ha un granché da dire, ma quel poco mi viene bene perché racconto sempre realtà che conosco».