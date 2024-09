Lezioni di yoga gratis a Milano: dove, quando e come iscriversi

Milano, 9 settembre 2024 – Vacanze terminate? La più grande scuola di yoga in Italia offre ai giovani abitanti di Milano un rientro in città all’insegna del benessere e senza fare troppo i conti con il budget tra studio e lavoro. Sulla scia del successo riscosso dalle lezioni di yoga proposte nel palinsesto di Darsena Sport, promosso dal Comune di Milano, che dallo scorso giugno offre al pubblico attività gratuite per consolidare il legame tra sport, salute e comunità, BaliYoga.it lancia una nuova iniziativa a favore dei cittadini più giovani.

Fino al 14 ottobre, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 24 anni avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a tutte le lezioni di yoga dei tre studi di BaliYoga.it a Milano che si trovano rispettivamente in Via Marghera 43, Via Friuli 26 e Via P. Castaldi 42.

Questo permetterà agli studenti o ai giovani lavoratori che vivono in città di beneficiare di oltre 70 lezioni a settimana senza limiti posti dalle loro disponibilità economiche. Sarà sufficiente scaricare e registrarsi sull’app BaliYoga.it ed inviare una email alla scuola con la carta d’identità.

“In un’epoca in cui le sfide quotidiane sono continue e la crescita nel mondo dello studio e del lavoro può creare ansie, offrire ai giovani uno spazio sicuro per la cura del loro corpo e dello loro mente, ci sembra il modo per fare la nostra parte nello sviluppo di una società più equilibrata” ha spiegato Simona Tarabini imprenditrice ed insegnante di yoga che nel 2014 ha fondato BaliYoga.it a Milano. “Con la pratica dello yoga, le ragazze e i ragazzi possono trovare tranquillità e consapevolezza del valore del loro benessere psicofisico e noi, grazie a una squadra composta da 40 insegnanti qualificati nell’insegnamento di 14 stili di yoga e una community di 5.000 praticanti, contribuire allo sviluppo della loro crescita”.

“Ringrazio BaliYoga.it per la disponibilità enorme che ha dimostrato organizzando corsi di yoga gratuiti per la cittadinanza due volte alla settimana per tutta l’estate. BaliYoga.it ha dato prova non solo di serietà e affidabilità ma anche di un grande legame con la città di Milano. Insieme proseguiremo le attività di Darsena Sport fino alla fine di settembre”, ha commentato Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Per incentivare la continuità alla pratica dello yoga di tutti i nuovi appassionati, al termine del periodo omaggio, sarà poi offerto agli under 24 un abbonamento con il 50% di sconto rispetto alle tariffe standard.