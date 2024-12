Natale, yoga e solidarietà: lezioni gratuite a Milano e online a sostegno di Fondazione Theodora

Milano, 14 dicembre 2024 – Questo Natale, il tappetino yoga può diventare magico. Sabato 21 dicembre, la community di BaliYoga.it, la più grande scuola yoga in Italia, ha organizzato una giornata a sostegno di Fondazione Theodora, che dal 1995 regala momenti di gioco, ascolto ed evasione a bambine e bambini ricoverati in ospedale grazie alle visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti assunti e specificamente formati per operare in ambito ospedaliero.

Tutte le lezioni che si svolgeranno in quella giornata nei tre studi BaliYoga.it a Milano e online saranno gratuite per i partecipanti e, per ogni “tappetino occupato”, la scuola donerà a Theodora 10 euro, contribuendo così a offrire ore di svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, in un momento dell’anno in cui la vicinanza emotiva è ancora più sentita.

“Lo yoga ci insegna che ogni respiro ed ogni movimento del corpo fisico e del corpo sottile possono fare la differenza per vivere con il sorriso ogni esperienza della quotidianità”, ha detto Simona Tarabini, fondatrice di BaliYoga.it.

“Questa iniziativa è la forma di ringraziamento della nostra community a Fondazione Theodora che tutti i giorni dona sorrisi e supporto a moltissimi bambini ricoverati nei reparti pediatrici dei nostri ospedali e per le loro famiglie. In questo periodo speciale dell’anno, siamo felici di poter trasformare una giornata di pratica in momenti di gioia per chi ne ha più bisogno”.

Una solidarietà senza confini: anche dalla sede dell’isola di Bali arriverà un messaggio d’amore. Un’altra raccolta fondi sarà infatti promossa a favore di Mudfish no Plastic, un'organizzazione no- profit indonesiana che utilizza l'estro artistico per educare bambine e bambini indonesiani e le loro comunità a dire NO alla plastica monouso e combattere l'inquinamento che essa causa, fornendo istruzione e soluzioni pratiche.

Per partecipare e per maggiori informazioni sull’iniziativa o sulle attività di BaliYoga.it e Fondazione Theodora, si invita a visitare i siti ufficiali baliyoga.it e https://theodora.it/