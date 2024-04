Lainate, a Villa Litta rivive la tradizione della bachicoltura

"Il baco da seta in Villa Visconti Borromeo Litta" è il titolo della mostra, curata da Annamaria Bellinello e organizzata in collaborazione con l'Università Terza Età Dino Pilotti di Lainate e l'Associazione Amici di Villa Litta, che si svolgerà dal 4 al 12 maggio nelle sale della villa di delizia.

"La mostra ha lo scopo di far rivivere un pezzo della nostra storia ormai dimenticata, perché forse non tutti sanno che, non troppo tempo fa, anche a Lainate ed in Villa Litta si praticava la bachicoltura", spiegano gli organizzatori. Aperta al pubblico con ingresso libero, la mostra è un invito agli studenti delle scuole e ai più giovani a conoscere questa 'storia' attraverso pannelli e filmati. Nel percorso espositivo della mostra attraverso le sale della Villa vengono affrontati anche argomenti come i nemici del baco da seta, la biodiversità, le potenzialità del baco in campo alimentare, sanitario e tecnologico.

In mostra anche alcune teche che illustrano il ciclo vitale e l’intera metamorfosi del baco da seta. Sarà possibile ammirare la laboriosità del Bombyx mori, osservando dal vivo i famelici bruchi intenti a tessere il bozzolo e l'uscita delle farfalle. Giorni e orari visite: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Da lunedì a venerdì la mostra è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16