Brand di lusso e vini pregiati: a Milano torna “La Vendemmia”

Milano – Il quadrilatero della moda, conosciuto in tutto il mondo, si veste d'autunno con pregiate etichette vinicole. Dal 7 al 13 ottobre torna "La Vendemmia", “the world’s finest wine & lifestyle experience”, organizzata da MonteNapoleone District. Un connubio di due eccellenze i brand di lusso e le più prestigiose cantine nazionali ed internazionali con la partecipazione di ristoranti e hotel cinque stelle lusso della città. Una settimana animata con numerosi eventi dedicati al vino, all'ospitalità e all’arte. Vi saranno allestimenti scenografici realizzati da Vincenzo Dascanio, il quadrilatero sarà ancora più affascinante con portali ed archi di edere e decori tematici del mondo del vino come acini d'uva, botti, ceste.

Tra le novità dell'edizione 2024 è una lounge, Casa Conte, appartamento all’interno di Palazzo Melzi di Cusano, in via Montenapoleone per accogliere gli ospiti. La cantina vini dello spazio Casa Conte avrà due marchi di Moët Hennessy, Cloudy Bay e Veuve Clicquote con oltre 250 anni di storia che ha costruito il suo successo grazie a Madame Clicquot, la prima imprenditrice dell’epoca moderna.

Tra i numerosi appuntamenti in programma durante la 15a edizione di “La Vendemmia di MonteNapoleone”, l’asta benefica “Italian MAasters”, che verrà battuta da Christie’s nella sala dei cristalli e che festeggia il sodalizio decennale di MonteNapoleone District con la fondazione Dynamo Camp, 29 lotti, che includono bottiglie pregiate del Comitato Grandi Cru d’Italia, contribuiranno alla realizzazione di una sessione di terapia ricreativa per famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare, durante il periodo natalizio. Giovedì 10 ottobre, dalle 19 sino alle 21,30, le boutique del distretto, su invito, accolgono gli ospiti per una shopping experience con degustazioni di vini di alta gamma. Durante tutta la settimana, oltre 20 ristoranti propongono menu speciali dedicati alla vendemmia con cibi abbinati ai vini con prezzi accessibili.