Jovanotti, al teatro La Bolla concerto-omaggio al cantautore. Dove comprare i biglietti

E' un omaggio musicale a Jovanotti, quello di ieri e quello di oggi, l'appuntamento di giovedì 7 marzo alle 21 a La Bolla Teatro di Bollate. In scena, "Tutto l’amore che ho". Il titolo dello spettacolo è quello del singolo tratto dall'album di Jovanotti "Ora" uscito il 25 gennaio 2011, per mesi al primo posto primo posto su iTunes, primo in radio, primo tra il video più visti di Youtube con un milione di view.

Le canzoni del poeta scanzonato, capace di divertire e commuovere, saranno protagoniste di una serata pensata per riproporre in una chiave originale le melodie più popolari del cantautore italiano. Ad interpretare le canzoni di Jovanotti in questa serata d’omaggio musicale, una formazione affiatata, Luca Rampini al pianoforte e Maurizio Meggiorini al sax, che darà vita ad un concerto coinvolgente, dove rimanere zitti e fermi sarà praticamente impossibile. Biglietti, intero € 20 e ridotto € 15 www.mailticket.it|info@labollateatro.it

Per chi volesse partire dalle 19.30, è aperto LaBolla Bistrot, per un aperitivo, una cena o un dolce in attesa che si alzi il sipario. Per chi vuole andare a teatro ma non sa dove lasciare i figli piccoli, c'è invece lo spazio "Sottocoperta" che si occupa di loro, il servizio è attivo dalle 20.45 fino a fine spettacolo, per bambini dai 4 ai 13 anni. Costo 5 euro a bambino.