Super Party in jazz per i 50 anni del trombettista Giovanni Falzone

Milano- Giovani talenti, ospiti a sorpresa e tanto jazz per i 50 anni del trombettista Giovanni Falzone martedì 21 maggio alla Cascina Cuccagna di Milano. Nell'ambito del ciclo di incontri della rassegna ‘Prodjgi’, acronimo di promozione del jazz giovane italiano, il musicista siciliano festeggerà il compleanno sul palco del Cuccagna Jazz Club con un Super Party.

Trombettista e compositore, Giovanni Falzone è uno dei jazzisti di punta della scena italiana e internazionale, martedì 21 maggio sarà alla guida del quartetto Young Spirits, formato dagli emergenti Diego Albini (pianoforte), Enrico Palmieri (contrabbasso) e Antonio Marmora (batteria). "Young Spirits nasce con il desiderio di indagare le potenzialità che offre una grande metropoli come Milano, città oggi molto fertile e con un numero notevole di giovani musicisti di valore - spiega il leader del gruppo - L’obiettivo di questo mio nuovo progetto è quello di scrivere, di volta in volta, musica originale per organici differenti, dal piccolo gruppo alle formazioni orchestrali".

La formula è quella dei due set, uno alle 19.30 e l'altro alle 21.30. Nel secondo set, affiancato da altri musicisti e da ospiti a sorpresa il trombettista siciliano sarà il protagonista di un’imperdibile e travolgente jam session. Una grande festa musicale che suggellerà anche i vent’anni di collaborazione e amicizia tra Falzone e Musicamorfosi, che proprio vent’anni fa, nel 2004, iniziava la sua attività di ideazione, produzione e promozione musicale.