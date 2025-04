Gioco dell’Oca e partite a Burraco, Briscola, Scopa e Rubamazzetto: a Milano “Una giornata con Dal Negro”

Milano, 3 aprile 2025 – Dal Negro, la storica azienda produttrice di carte da gioco, giochi da tavolo e di società e simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, fa tappa a Milano sabato 12 aprile con l’evento "Una giornata con Dal Negro" negli spazi di WOW Spazio Fumetto, dove l’azienda è in mostra fino al 19 aprile con “Giochi sul tavolo. Storia e mito del gioco da tavolo dal 2500 a.C. a… domani”, in collaborazione con Assogiocattoli.

Aperta a curiosi, appassionati e famiglie, la giornata dedicata è pensata per riscoprire la magia del gioco a Milano. Nel corso dell’evento si potrà partecipare a giochi da tavolo con il moderatore Spartaco Albertarelli, uno dei curatori della mostra e tra i massimi esperti italiani del settore, tornei di Burraco e live painting con il coinvolgimento delle artiste Serena Gianoli, illustratrice della nuova versione del Gioco dell’Oca di Dal Negro, Federica Monzio Compagnoni che ha ideato e creato Mix - O ed Elettra Deganello, artista che ha di recente firmato con Dal Negro un mazzo che fa rivivere l’antica tradizione del tarocco genovese.

Le attività saranno precedute da un incontro in cui Francesco Saruggeri, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Dal Negro, racconterà al pubblico le novità dell’azienda previste per il 2025 e presenterà in anteprima un nuovo mazzo di carte da collezionismo e i nuovi progetti per quest’anno. "Quante storie si nascondono dietro un mazzo di carte, un tabellone, una pedina? Il Gioco dell'Oca, il Burraco... sono molto più che semplici passatempi. Sono frammenti di vita, ricordi di risate condivise, di sfide appassionanti. A Milano, vogliamo celebrare questa magia, questo potere del gioco di unire le persone. 'Una giornata con Dal Negro' è un invito a riscoprire il piacere di stare insieme, di condividere un'esperienza - dice Francesco Saruggeri - Pur essendo un’azienda storica, la Dal Negro ha uno sguardo sempre proiettato al futuro, per questo motivo siamo entusiasti di presentare le novità del 2025: un'anteprima imperdibile per i collezionisti e nuovi giochi arricchiti dalla creatività di talentuose illustratrici. Con questa giornata, ciò che vogliamo trasmettere è che in Dal Negro il gioco è molto più di un semplice passatempo: è passione, tradizione e innovazione che si fondono per creare momenti indimenticabili."

Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

dalle 14 alle 15 Conferenza Stampa in cui Spartaco Albertarelli accompagnerà gli ospiti in un tour lungo la mostra

dalle 15 alle 16:30 Live painting con l’intervento delle illustratrici Serena Gianoli, Federica Monzio Compagnoni ed Elettra Deganello

dalle 16:30 alle 19 Giochi da tavolo con la moderazione di Spartaco Albertarelli

Dalle 15:30 alle 19:30 Torneo di Burraco in collaborazione con Burraco Milano

Per l’iscrizione alle attività è possibile inviare una mail a edu@museowow.it