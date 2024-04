“Geppetto is over”: il concept store di sull'artigianato contemporaneo per il Fuori Salone 2024

Milano – L'artigianato del futuro sarà protagonista del progetto "Geppetto is over" in occasione del Fuori Salone 2024. Dal 15 al 21 aprile, in via Nerino 2 a Milano, la nuova generazione di artigiani si racconta nel concept store ideato dal Ta-daan.com, la community di artigianato-lovers di oltre 250mila persone, per celebrare il talento dei giovani creativi e permettere al pubblico di vivere un’autentica esperienza in bottega.

Proprio nel distretto di 5vie, nel cuore della città, gli artigiani della community di Ta-daan.com saranno i protagonisti di performance di show-crafting, con un ricco palinsesto di appuntamenti che animeranno tutta la settimana. I giovani artisti, specializzati in diverse tecniche, dalla lavorazione della ceramica al tufting, daranno vita alle loro creazioni davanti ai visitatori. Proprio come faceva Geppetto, il falegname che ha creato Pinocchio, ma in modo innovativo.

Aperto dalle 10 alle 20, sarà possibile toccare con mano e acquistare una selezione di prodotti contemporanei, sostenibili e rigorosamente fatti a mano, dagli accessori all’home decor passando dall’abbigliamento al gioiello, realizzati attraverso una produzione etica, un valore aggiunto sia per il cliente che per il pianeta. All'interno del pop-up in via Nerino 2 verrà presentata in esclusiva la mostra "Geppetto is over", una collezione di fotografie che mostrano i volti di 30 artigiani e artigiane della community di Ta-daan nei loro laboratori, botteghe e case, sparsi per l’Europa. Gli scatti sono di Beatrice Bertone. Un modo per celebrare il volto e l'identità dell'artigianato contemporaneo, attraverso un lavoro di ricerca e scoperta.

Da uno spazio-laboratorio condiviso nel centro di Milano, da una bottega di Parigi, da una residenza multi- generazionale nel Poblenou di Barcellona, la fotografia di Beatrice Bertone esplora i volti e i caratteri diversificati della vita artigianale europea. "Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto di portare al centro della Milano Design Week la nuova generazione di artigiani, con l’obiettivo di dare un volto a chi si cela dietro alla realizzazione dei prodotti - racconta Roberta Ligossi, Ceo di Ta-daan - Permettere ai giovani artigiani di essere conosciuti al di fuori dei confini dei propri laboratori è da sempre la nostra mission. Nel pop-up in 5vie sarà possibile scoprire gli artigiani, le loro storie e immergersi nella vita in bottega”. Il palinsesto aggiornato con eventi, orari e informazioni sui prossimi appuntamenti e show- crafting attivi dal 15 al 21 di aprile è consultabile al seguente link: https://ta-daan.com/pages/design-week.