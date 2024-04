Milano Design Week 2024, il veterano Alê Jordão presenta Cadeira Anjo

Milano – Creativo, ironico e persino provocatorio, il brasiliano Alê Jordão, nato a São Paulo, arriva con una nuova opera al FuoriSalone 2024, evento parallelo che si svolge contemporaneamente alla 62esima edizione del Salone del Mobile, dal 16 al 21 aprile.

L'artista, noto per i suoi lavori irriverenti ed esclusivi, è un veterano della Milano Design Week e quest'anno, per la 18esima volta, farà volare il pubblico con i piedi per terra. "Sarà un viaggio da seduti, non pianificato, per riflettere, sognare e meravigliarsi. Il destino ci guiderà ovunque ci portino le ali dell'immaginazione", commenta Alê Jordão, che presenta la sua creazione ‘Cadeira Anjo’ (Sedia Angelo) per la prima volta sulla scena internazionale.

La Cadeira Anjo (Sedia Angelo)

Ispirata agli angeli e ai demoni che permeano la nostra vita, la seduta viene ora proposta in una versione naturale ed ecologica utilizzando l'Ipê, uno dei legni brasiliani più pregiati. “Intagliata in un unico pezzo di legno con struttura ed ergonomia confortevoli, la sedia Anjo presenta il suo tipico schienale a forma di ali e piedini in acciaio e carbonio ossidato", spiega l'artista di San Paolo. "La lavorazione è stata eseguita nella falegnameria di Zanini de Zanine, designer di fama internazionale noto per i suoi prodotti in legno. Tutte le finiture sono state eseguite a mano. È una vera scultura che pesa circa 50 kg"

L'opera d'arte, come la definisce Alê Jordão, è la terza versione della serie Anjo. Nel 2007, il brasiliano ha disegnato il primo modello in acrilico. Sette anni dopo, lui ha presentato la versione in metallo come parte della collezione Car Never Dies. "Ho concepito alcuni pezzi usando la carrozzeria di una vecchia macchina Renault Twingo, di proprietà di un noto giornalista brasiliano", dichiara l’artista, noto per la sua sua filosofia di lavoro che prevede il riutilizzo di materiali.

Il suo linguaggio artistico contemporaneo e divertente si rivela nella "Anjo". “È una seduta su cui sedersi e vivere i propri sogni e allo stesso tempo è un oggetto che si fa apprezzare per il comfort e per la bellezza del legno”, sostiene il brasiliano. La sedia si può vedere all’interno della mostra di Art Design “SIGNATURE ART DESIGN”, presso la Galleria Paola Colombari, durante il Fuorisalone.

Dove e quando

Mostra "Signature Art Design"

Galleria Paola Colombari – Via Pietro Maroncelli 13

Inaugurazione: 16 aprile, dalle 18h alle 21h30

Dal 17 al 21 aprile, , dalle 11h30 alle 18h30