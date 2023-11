Milan Games Week e Cartoomics nei padiglioni di Fiera Milano a Rho

Una sola "mission" e tre giorni di grandi eventi per l'edizione 2023 di Milan Games Week & Cartoomics in programma dal 24 al 26 novembre, nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Fiera Milano Rho. La mission è quella di riunire tutte le arti e le forme di espressione all'interno di un unico appuntamento multidisciplinare, capace di dare vita a uno spazio in cui i visitatori potranno trovare il meglio delle proprie passioni in mostra. Il ricco programma, disponibile su milangamesweek.it, animerà le giornate della manifestazione con panel, concerti, dimostrazioni, anteprime e tornei. Nella rinnovata architettura di Milan Games Week & Cartoomics, i padiglioni 11, 13 e 15 diventeranno la capitale del gaming grazie alla partecipazione di numerosi espositori e alla Freeplay Area powered by Euronics. All'interno di quest'oasi digitale, infatti, ben 120 postazioni tra console e Pc saranno messe a disposizione di tutti i visitatori per permettere loro di provare le ultime novità. La Nintendo sarà la grande protagonista del padiglione 11, con un palco dedicato in cui i migliori content creator si sfideranno tra loro e con il pubblico ai titoli più amati di Nintendo Switch. Grazie a numerose station, il pubblico potrà provare le più recenti esclusive della grande N, come Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Mario Kart 8 e il recentissimo WarioWare. Tra un videogioco e l'altro, i riflettori punteranno anche sui mondi virtuali, con un ospite d'onore, la leggenda del calcio Alessandro Del Piero che nello stand The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, mostrerà il progetto che celebra la sua carriera utilizzando tecnologie d'avanguardia. Al fianco dei videogiochi del momento, nell'area Creators World andranno in scena anche i migliori content creator: si tratta di uno spazio in cui le più famose personalità italiane dell'universo digitale accoglieranno i loro fan con panel, meet & greet e sessioni di gioco per riunirsi, divertirsi e interagire direttamente con i propri idoli. Sempre nei padiglioni 13 e 15, il meglio dell'intrattenimento si esibirà sul Central Stage, il palco principale dell'evento su cui si alterneranno competizione, cultura e spettacolo. Direttamente dalla terra del Sol Levante, arrivano in Fiera, grandi esponenti delle arti orientali come Shinichi Ishizuka, Masaru Kitao e Sergei, e al loro fianco, dal panorama occidentale, ci saranno grandi nomi del comic americano come Chris Claremont e Esad Ribic. All'HeroStage ci saranno imperdibili showcase, come quello con Shinichi Ishizuka di domenica 26 novembre, o l'incontro con Chris "the X-Man" Claremont di Sabato 25. Tantissimi saranno gli incontri di approfondimento sul mondo del fumetto con esponenti di prim'ordine dell'editoria italiana e un panel dedicato ai 25 anni di Harry Potter, durante il quale si approfondirà l'impatto culturale della saga insieme ad Arch Apolar e a Serena Riglietti, autrice delle illustrazioni della intramontabile prima edizione italiana.

Il cinema

Da quest'anno anche il grande cinema sarà di casa a Milan Games Week & Cartoomics con la prima edizione del Fantasticon Film Fest, il festival dedicato al cinema anime, fantasy e horror, un appuntamento con ben 14 proiezioni e molti ospiti, tra cui i Manetti Bros. che presenteranno l'anteprima di Diabolik Chi Sei? e Dario Argento, che domenica 26 riceverà il Legend Award alla carriera da Ilenia Pastorelli. Tutti i possessori del biglietto della manifestazione potranno ammirare grandi classici come la director's cut de L'armata delle tenebre e imperdibili anteprime come l'adattamento del manga Blue Giant, City Hunter: The Movie e gli horror Slotherhouse, Vermin e The Well alla presenza del regista Federico Zampaglione.