Commercio e fuori salone: le iniziative dI via Mac Mahon e di corso di Porta Romana

MILANO - Una collezione di 20 carte che illustrano la bellezza delle piante millenarie e secolari in abbinamento alle icone di design. Sul retro delle carte, opere storiche del design come la lampada Arco di Castiglioni o la sedia Cesca di Breuer incastonate tra alberi e piante millenarie. E' il progetto "Materia Natura" della designer Silvia Cappuccio protagonista del Fuorisalone Milano con "Vivi la Mac Mahon e dintorni" (aderente a Confcommercio Milano). La collezione di carte di Silvia Cappuccio che esalta la connessione profonda esistente tra materia e natura, design e piante, è esposta nei negozi di via Mac Mahon che hanno aderito all'iniziativa. Tra piante primitive, fiori antichi e alberi millenari, girovagando nei negozi si può costruire il proprio mazzo personale. I negoziospitano la carta di una pianta diversa, in più copie dedicate ai visitatori del Fuorisalone. Si possono collezionare (gratuitamente) le immagini visitando il quartiere e le sue realtà, creando in modo dinamico il proprio mazzo di Carte delle Piante Millenarie. Le carte, seguendo i principi del riciclo e dell’economia circolare, sono state stampate su biglietti da visita in carta riciclata. Il secondo evento di questo progetto è una mostra delle opere originali delle piante millenarie dipinte con una particolare tecnica ad olio giapponese con due laboratori: uno dedicato alla ceramica tenuto dall'architetto Martina Del Cin e uno dedicato alla tecnica di pittura utilizzata da Silvia Cappuccio. Apertura della mostra il 19 aprile apertura alle ore 17 nello Spazio Hubbastanza via Mac Mahon 30. Il terzo evento è una degustazione di vini itinerante dell'Oltrepò Pavese all'interno di alcuni negozi della via Mac Mahon. Questo evento si collega alle carte delle piante millenarie: la vite è nota per essere una pianta ultracentenaria e i viticoltori che sono custodi del territorio, delle piante e di tutta la biodiversità. Nei vigneti dei viticoltori sostenibili e consapevoli trovano spazio alcune piante millenarie come il lichene, presente sui tralci delle vecchie viti, come indicatore della salubrità dell'aria; l'equiseto, invece, indica i flussi superficiali d'acqua; il papavero che i prati sono stabili; la quercia cresce spontanea ai bordi delle vigne e garantisce riparo e cibo agli animali. L'evento si svolge sabato 20 aprile con una degustazione gratuita itinerante di tre cantine eccellenti dell'Oltrepò Pavese: Azienda Agricola Avellino, Azienda Agricola ABuscaglia, Azienda agricola San Michele ai Pianoni.

In un altro angolo della città l'Associazione Commercianti Porta Romana Bella propone la mostra di serigrafie "Danese - La Serie della Natura in Porta Romana" allestita nelle vetrine dei negozi del corso di Porta Romana in collaborazione con Danese, storica azienda di design presente nello store di piazza San Nazaro in Brolo 15. Le serigrafie esposte nei negozi aderenti raffigurano “La Serie della Natura” progettata da Enzo Mari, maestro del design italiano. I soggetti sono immagini del quotidiano, semplificati fino a diventare simboli (come l’iconica mela di Mari).