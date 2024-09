All’Anfiteatro Martesana di Milano la terza edizione di Fuori Asse Festival

Milano – Dal 20 al 22 Settembre 2024 appuntamento con la terza edizione di Fuori Asse Festival a cura dell’Associazione Quattrox4. All’Anfiteatro Martesana (in collaborazione con con Cascina Martesana, Nina’s Drag Queens e Crea Productions all’interno di Milano è Viva) tre giorni di eventi gratuiti.

In scena tre spettacoli open-air di compagnie internazionali di circo contemporaneo, impegnate in importanti tournée europee:

WE AGREE TO DISAGREE del Collectif Malunés Grande compagnia che propone uno spettacolo partecipativo in volo a grandi altezze e che porta il pubblico a interrogarsi sui processi decisionali collettivi.

ONE SHOT del Collectif Protocole Performance di giocoleria altamente sperimentale che lavora sul linguaggio dell’improvvisazione site specific, creando spettacoli completamente adattabili al luogo e al contesto.

TRICOT di Kirn Compagnie Un duo di acrobati, un inno gioioso alla complicità e alla fratellanza che unisce il pubblico in una danza di disequilibri a 360 gradi tra giochi icariani e acrobatica a terra.

Fuori Asse Festival 2024 si arricchisce con un programma musicale, che vedrà alternarsi Band on Stage, contest finale delle band emergenti del Municipio 2 (Venerdì 20 Settembre ore 16:00) a 4 dj set che uniscono sonorità dal mondo: a farci viaggiare dall’India alla Colombia, dal Maghreb all’Italia, ci saranno in consolle Gurbaaz + Guayaba (Venerdì 20 Settembre alle 21:30) e Turbolenta + Nina’s Drag Queens (Sabato 21 Settembre alle 21:30). Conclude i tre giorni di Festival Domenica 22 Settembre alle 19:00 il concerto del noto Fan Fath Al, gruppo milanese nato nel 2021, che unisce in una spumeggiante marching band sperimentazione jazz e sonorità dei popoli nomadi sotto l’influenza della cultura araba. Tutti gli eventi all’interno di Fuori Asse Festival 2024 sono gratuiti.

Il ricco programma artistico si allarga ad attività per tutte le età: un laboratorio di giocoleria con sacchetti di plastica a cura di Lucas Zileri, una scultura gigante di cartapesta a forma di coccodrillo a cura di Giovanni Zuffi, un pic-nic condiviso a cura dell’associazione genitori Facciamoci LA*R*GO (Domenica 22 Settembre ore 12:30), un workshop per artiste e artisti di circo professionisti a cura del Collectif Protocole che porteranno alla realizzazione della versione XL dello spettacolo ONE SHOT, il laboratorio DRAG (CON)FUSION a cura di Nina’s Drag Queens, un laboratorio di scenografia a cura di Maddalena Oppici, una jam session di mano a mano nel parco con Francesco Germini, un’area giochi in legno PLAY! per tutto il weekend.

Ad accompagnare pubblici diversi a Fuori Asse Festival 2024 ci sarà lo spettacolo di circo e musica DUE TASTI di Lucas Zileri e Silvia Giliberto, che nei giorni antecedenti al Festival porterà il circo in contesti diversi del Municipio 2 come la Biblioteca Crescenzago, la Biblioteca Zara e il Centro Ricreativo Culturale per Anziani Villa San Giovanni.

FUORI ASSE FESTIVAL 2024 | PROGRAMMA

20 – 21 – 22 Settembre 2024

Anfiteatro e Parco della Martesana (Turro / Gorla)

Venerdì 20 Settembre

10:30 - 13:30 Laboratorio ONE Shot LAB, a cura di Collectif Protocole

16:00 Concerto FINALE BAND ON STAGE 2024

18:00 Spettacolo WE AGREE TO DISAGREE di Collectif Malunés

19:30 Saluti istituzionali

20:30 Spettacolo ONE SHOT di Collectif Protocole

21:30 Dj Set GURBAAZ + GUAYABA

Sabato 21 Settembre

10:00 - 14:00 Laboratorio DRAG (CON)FUSION, a cura di Nina’s Drag Queens

10:30 - 13:30 Laboratorio ONE Shot LAB, a cura di Collectif Protocole

15:00 - 16:00 Laboratorio PLASTIK – GIOCOLERIA, a cura di Lucas Zileri

15:00 - 19:00 Laboratorio SCULTURA DI CARTAPESTA, a cura di Giovanni Zuffi

15:00 - 19:00 PLAY – Area Giochi

16:30 Spettacolo TRICOT di Kirn Compagnie

17:00 - 18:00 Laboratorio PLASTIK – GIOCOLERIA, a cura di Lucas Zileri

18:00 Spettacolo WE AGREE TO DISAGREE di Collectif Malunés

20:30 Spettacolo ONE SHOT di Collectif Protocole

21:30 Dj Set TURBOLENTA + NINA’S DRAG QUEENS con flashmob

Domenica 22 Settembre

10:30 - 13:30 Laboratorio ONE Shot LAB, a cura di Collectif Protocole

11:00 - 12:00 Laboratorio PLASTIK – GIOCOLERIA, a cura di Lucas Zileri

11:00 - 13:00 Laboratorio SCULTURA DI CARTAPESTA, a cura di Giovanni Zuffi

11:00 - 19:00 PLAY – Area Giochi

12:00 Spettacolo TRICOT di Kirn Compagnie

12:30 PIC-NIC NEL PARCO, a cura di Facciamoci LA*R*GO

14:00 - 15:00 Laboratorio PLASTIK – GIOCOLERIA, a cura di Lucas Zileri

15:00 Spettacolo ONE SHOT XL di Collectif Protocole

16:30 Spettacolo TRICOT di Kirn Compagnie

17:00 Spettacolo WE AGREE TO DISAGREE di Collectif Malunés _ Interpretariato in LIS

19:00 Concerto FAN FATH AL