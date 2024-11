Torna ‘FontinaMi’, il formaggio della Valle d’Aosta invade Milano

Milano – L’ideale sarebbe raggiungere direttamente la Valle d’Aosta e osservare da vicino tecniche di lavorazione e di affinamento di quello che molti considerano “il principe dei formaggi alpini”. Ad esempio tra le malghe della spettacolare Conca di By o nelle chilometriche gallerie di Valpelline, ex miniere di rame, dove la fontina viene stagionata.

Ma insomma, c’è un modo comunque immersivo per gustarne il sapore e la qualità anche stando a Milano. E ancora una volta, per rendere omaggio a questa eccellenza dell’arte casearia italiana si mobiliteranno alcuni dei più quotati chef meneghini. Ad annunciarlo, all’ombra della Madonnina, i responsabili del Consorzio Dop che tutela il famoso ‘fromage’, annunciando la quarta edizione della rassegna ‘FontinaMi’ che andrà in scena tra il 10 e il 23 febbraio 2025 nella metropoli lombarda e che vedrà la partecipazione di ristoranti che godono di ampio credito tra i gourmet e che ovviamente si presteranno, in quei giorni, a firmare e a proporre menù ad hoc e piatti inediti, nobilitati proprio dall’utilizzo della fontina.

I cuochi coinvolti non hanno voluto mancare alla presentazione della rassegna e non hanno mancato di sottolineare la sorprendente versatilità in cucina del formaggio alpino. Peraltro con una novità assoluta: quest’anno, potranno valorizzare la fontina in una delle sue tre versioni diventate ormai elettive e ufficiali: quella Dop, quella a lunga stagionatura e quella prodotta in alpeggio.

I ristoranti aderenti

A mettersi in gioco e a misurarsi con questa manifestazione, saranno Eugenio Boer al “BU:R di via Mercalli 22, Riccardo Onni alla Bottega Lucia di via Ravizza 4, Mina Nassif al Ciz Cantina e Cucina di viale Premuda 44 e il talentuoso Daniel Canzian nel suo ristorante di via Castelfidardo (ang. via San Marco). Pronti a intercettare i buongustai anche Andrea Provenzani del Liberty di in viale Monte Grappa 6, Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni in via Candiani 66, Francesco Iob della Locanda della Scala in via dell’Orso 1 e Vittorio Ronchi all’Osteria Brunello di corso Garibaldi 117. Infine, firmeranno preparazioni ad hoc anche Alassane Diop dello Stendhal in via Ancona, Massimo Motola del Testina in via delle Abbadesse, lo chef Enrico Ferrari del nuovissimo Raw Restaurant in corso di Porta Romana 45 e il popolarissimo Cesare Battisti del Ratanà di via Gaetano de Castillia 28.