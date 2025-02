Milano, FisioWeek 2025: tre giorni tra formazione, tecnologia e networking

Milano, 27 febbraio 2025 – Fisioterapia protagonista a Milano. Il 7, 8 e 9 marzo, il capoluogo lombardo diventerà il centro di idee, spunti, riflessioni, domande e risposte su questa branca della medicina, uno spazio in cui convergeranno tecnologia, formazione e networking. La Milano FisioWeek è un progetto nato, ideato e sviluppato dall'Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza Brianza, Sondrio, Varese con i presupposti di innovazione e di sviluppo di soluzioni all'avanguardia.

L'obiettivo principale è fornire spunti per l'elaborazione di nuovi paradigmi e visioni attraverso l'esplorazione dei confini della professione sanitaria. Si tratta di eventi di grande spessore scientifico, sociale e culturale che puntano a mobilitare le migliori energie del territorio italiano e a richiamare esperienze internazionali. In particolare, si potranno scoprire tecnologie rivoluzionarie che cambieranno il modo di lavorare e si potrà partecipare a workshop e talk tenuti da esperti internazionali.

“La nostra professione sta cambiando in modo molto veloce - ha dichiarato il presidente Angelo Mazzali - e le risposte che dobbiamo dare alla popolazione subiscono influenze internazionali e si misurano con nuovi bisogni di salute che emergono in una società in continuo mutamento. L'obiettivo della #MilanoFisioWeek è fornire spunti per elaborare nuovi paradigmi e visioni attraverso l'esplorazione dei confini della nostra professione".

La manifestazione si svolgerà nella FIF - Salone Professionale di Fisioterapia presso l'Allianz MiCo Milano - ingresso Gate 3 in viale Eginardo 29.