Esxence, la fiera della profumeria artistica a Milano: quando, dove e gli eventi

Milano, 7 febbraio 2025 – Quindicesima edizione di Esxence – The Art Perfumery Event, appuntamento a livello mondiale della profumeria artistica dal 19 al 22 febbraio negli spazi di Allianz MiCo. La sala conferenze sarà aperta al pubblico per tutte le quattro giornate e disporrà di traduzione simultanea in tre lingue.

La manifestazione promuove la cultura olfattiva più ricercata, mette a disposizione del pubblico di professionisti e fragrance lovers,workshop, presentazioni e tavole rotonde, tenuti da esperti internazionali, studiosi e ricercatori e realizzati in collaborazione con Essencional.

Gli incontri dell'edizione 2025 saranno focalizzati sul valore delle connessioni umane e delle esperienze sensoriali in un’epoca dominata dal digital, in una presentazione tenuta da Chiara Bonucci di Beautystreams.

Givaudan farà una retrospettiva sull’alta profumeria, mentre Alireza Khazal parlerà del mercato iraniano. Isabelle Sadoux presenterà i cento anni della profumeria moderna e Circana analizzerà il tema delle niche fragrances in Europa. Verrà presentato in anteprima mondiale ScentDia - un progetto su stimoli olfattivi e presenza robotica a cura dell’ideatrice Mari Velonaki, in collaborazione con la filosofa della scienza Luisa Damiano.

I visitatori potranno, inoltre, assistere al concerto profumato dal titolo Maison Sentire, eseguito al pianoforte dal maestro Laurent Assoulen, in programma venerdì 21 febbraio alle 14.30 e sabato 22 febbraio alle 11.