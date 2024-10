Festival della Mitologia a Villa Arconati, una domenica tra i miti dell’amicizia e dell’amore

Bollate (Milano), 15 ottobre 2024 – - Ultimo appuntamento domenica 20 ottobre a Villa Arconati di Bollate con la prima edizione del "Festival della mitologia". L’atteso ospite di domenica alle ore 11.00 nella Sala Museo della Villa è il filosofo e scrittore Marcello Veneziani che in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory affronterà il tema "I Miti e l’Amore".

"Felicità è vedere gli Dei, beatitudine è vedere il mondo con gli occhi degli Dei", da questa premessa il curatore artistico del festival il regista e attore Finazzer Flory introduce il relatore e insieme tratteranno i miti dell’amicizia e i miti dell’amore necessari come forza che muove il mondo. Per Marcello Veneziani, che cosa significa amicizia? "Ci sono gradi e ambiti diversi di amicizia, e si può diventare amici per scelta o per sorte, ossia per affinità elettive o perché la vita ci ha portato a trovarci dalla stessa parte o nella stessa barca...".

L'appuntamento è gratuito, aperto al pubblico con posti limitati. Dopo gli incontri sarà possibile visitare la Villa previo acquisto del biglietto d’ingresso.

Inoltre fino a domenica 17 novembre sarà possibile visitare la mostra "Antartic" di Yves Giblot Ducray, grande viaggiatore fin dall’infanzia, offre le sue sorprendenti impressioni sulla natura nelle immagini ipnotiche e allo stesso tempo antropomorfiche.

Villa Arconati tra i "Luoghi del cuore" Fai

Da Settembre ad Aprile è possibile partecipare alla campagna "i Luoghi del Cuore", il programma nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, giunto alla ventesima edizione. I primi 3 classificati nazionali riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto. E la "piccola Versailles" situata alle porte di Milano è tra i Luoghi del cuore. "Votare non costa nulla ma è molto importante per noi - fanno sapere dalla Fondazione Augusto Rancilio - Superate le 2.500 preferenze, infatti, potremo accedere ad un bando che ci permetterà di candidarci per ottenere un contributo economico per un progetto di restauro o valorizzazione"